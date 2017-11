Amenzi şi confiscări la afacerile cu lemne

« Alte stiri din categoria Actualitate

Inspectorii Gărzii Forestiere Suceava au efectuat la Botoşani un control la trei depozite care comercializau cherestea, toate aparţinând aceluiaşi operator economic. Din cauza abaterilor de la regimul silvic, operatorul a fost amendat cu suma de 13.000 de lei şi a fost dispusă confiscarea a 89 de metri cubi de cherestea răşinoase. Astfel, în urma verificărilor în aceste locaţii s-au descoperit 17 metri cubi de cherestea răşinoasă primiţi fără documente de provenienţă, precum şi nereguli la emiterea avizelor de însoţire a mărfii pentru alţi 76 metri cubi de cherestea.

Potrivit reprezentanţilor Gărzii Forestiere, agentul economic nu este la prima abatere. „În vara acestui an am mai organizat controale la această firmă, iar în urma neregulilor constatate am dispus confiscarea a 145 metri cubi de cherestea”, a spus inspectorul şef, Mihai Găşpărel. În următoarea perioadă controalele se vor intensifica, având în vedere că se apropie sărbătorile de iarnă şi va începe vânzarea brazilor în pieţe.