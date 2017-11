Primăria pregăteşte Revelion în stradă

« Alte stiri din categoria Actualitate

Botoşănenii care nu au planuri pentru noaptea dintre ani vor avea posibilitatea să petreacă Revelionul în stradă. Edilii botoşăneni vor organiza în acest an evenimentul „Revelion 2017-2018”. Spectacolul va avea loc în Piaţa Revoluţiei, pentru organizare existând un buget de 100.000 de lei. Artişti locali şi naţionali vor prezenta un spectacol cu muzică populară şi muzică pop dance. Intrarea în noul an va fi marcată printr-un foc de artificii de 15 minute. În perioada următoare vor fi demarate negocierile cu artiştii interesaţi să cânte la Botoşani, la această dată nefiind avansat niciun nume.

Consilierii municipali vor aproba în şedinţa din 29 noiembrie programul manifestării şi bugetul.

Târg de Crăciun pe pietonal

Pregătiri se fac şi pentru Târgul de Crăciun, care va fi organizat în perioada 14-22 decembrie, pe Pietonalul Unirii, în zona cinematografului. „Vom organiza un eveniment pe care botoşănenii îl merită”, a declarat Eugen Ţurcanu, directorul Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement.

La târg vor fi invitaţi producători din Botoşani care vor comercializa produse specifice acestei perioade. Nu vor lipsi şi momentele folclorice, dar şi cântecele specifice iernii.

Tot în acea perioadă va fi organizat şi tradiţionalul Festival de datini şi obiceiuri de iarnă „Din străbuni, din oameni buni...”.

Patinoar deschis la Sala Polivalentă

Zeci de copii şi tineri botoşăneni au ţinut ieri să testeze gheaţa patinoarului municipalităţii, chiar de la deschiderea acestuia. Conducerea DSPSA a pregătit pentru patinatori o surpriză, şi anume menţinerea tarifelor de anul trecut. Astfel, în funcţie de ora, respectiv ziua de patinat, accesul pe patinoar costă 5, respectiv 10 lei, iar închirierea patinelor este 5 lei. În zonă se află şi un comerciant care va asigura ceai, vin fiert, sucuri şi dulciuri.

„Este regretabil că nu reuşim să mergem în Cornişa nici în acest an, dar bine că am fost precauţi şi am reuşit să menţinem instalaţiile în perfectă stare de funcţionare şi am reuşit să punem patinoarul imediat în funcţiune”, a mai spus Eugen Ţurcanu.