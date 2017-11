Salariile profesorilor, tăiate pe ascuns

« Alte stiri din categoria Actualitate

Într-un an în care mai multe categorii de bugetari au beneficiat de majorări salariale mai mult decât consistente, alte categorii s-au trezit cu lefurile diminuate. În această situaţie se află profesorii, care nu doar că nu vor primi nimic în plus, ci s-au trezit că ridică mai puţini bani de la casierii. Asta pentru că Guvernul a făcut modificări ale modului în care se acordă treptele de vechime. Astfel, vechimea maximă pentru care se poate acorda un plus de bani nu mai este de 40 de ani, ci de 25 de ani, cu alte cuvinte sporul oferit pentru treptele de vechime de după 25 de ani nu se vor mai acorda.

Cadrele didactice s-au trezit astfel în luna noiembrie că au luat salarii mai mici decât în luna octombrie, deoarece în octombrie şcolile nu ţinuseră cont de noile modificări şi aplicaseră vechea grilă, iar în noiembrie au trebuit să ia banii înapoi. „Stimaţi colegi din învăţământ. Citiţi cu atenţie fluturaşii de salariu din această lună, aferenţi salariului din luna octombrie. Veţi constata, contrar promisiunilor PSD, că veţi lua salarii mai mici şi cu câteva sute de lei. Asta din cauza aplicaţiei Edusal modificată de către guvernul PSD”, scrie pe o pagină de socializare un profesor-doctor din Botoşani.

„Practic este o blocare a acordării sporurilor pentru treptele de peste 25 de ani. Nu se vor lua efectiv sporurile acordate deja până în luna septembrie, ci nu se vor mai acorda celor ce intră în categoriile de vechime respective deşi îndeplinesc condiţiile”, a explicat Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din Învăţământ (LSI) Botoşani.

„Sunt modificări făcute fără un suport legal”

Dispariţia unor trepte de vechime nu este însă singura modificare care scade salariile dascălilor. Astfel, gradaţia de merit nu se mai ia în calcul la plata cu ora, în timp ce în alte situaţii s-au introdus criterii de salarizare fără nici o bază legală. În acest sens s-au creat inechităţi majore între dascăli din rural sau urban, acordând sau oprind din salarii sute de lei, în funcţie de gradele şi pregătirea colegilor care predau sau nu la aceeaşi şcoală.

„Sunt modificări făcute fără un suport legal, care arată un mare haos la nivelul salarizării din şcoli. Negocierile ce au loc în aceste zile la nivel central încearcă remedierea acestora, este posibilă o ordonanţă de urgenţă care să repare aceste aspecte. Noi am propus reîncadrarea tuturor cadrelor didactice şi salarizarea pe baza coeficienţilor, în acest fel dispărând toate dezechilibrele”, a mai precizat Liviu Axinte.