Finanţarea Parcului Cornişa intră din nou în prelungiri

Consilierii municipali au aprobat ieri prelungirea până la 30 iunie 2018 a contractului de finanţare a proiectului Cornişa şi a cheltuielilor legate de acesta. Prelungirea este impusă de faptul că, deşi stadiul lucrărilor este de 98%, mai este de lucru la câteva obiective, iar lucrările nu pot fi finalizate până la 31 decembrie 2017.

În calitate de preşedinte al comisie de recepţie a parcului, viceprimarul Cosmin Andrei a solicitat informaţii de la Adriana Zăiceanu, administrator public şi managerul de proiect.

„Avem o licitaţie care a fost anulată, fără acele lucrări suplimentare nu se pot finaliza lucrările care sunt la 98%. Nu depinde de mine că s-a anulat de două ori licitaţia. Acum se încearcă o procedură de negociere”, a explicat Adriana Zăiceanu.

Consilierul Mihai Tincu a arătat că sunt multe necunoscute în legătură cu acest proiect, situaţie care impune organizarea unei şedinţe la care să participe constructorii şi şefii de proiect.

Primarul Cătălin Flutur a anunţat că întâlnirea va avea loc până la finele acestui an şi a făcut apel la social democraţi să fie de acord cu preluarea pe secţiuni a acestei investiţii.

Consilierul liberal Mihai Ştefan s-a arătat surprins că social democraţii întreabă de constructor, în condiţiile în care licitaţiile au avut loc în mandatul fostului primar şi a solicitat să fie demarată recepţia obiectivelor.

„Când am documentele, vă promit că a doua zi convoc comisia şi încep recepţia. Că am primit acuze şi din partea colegilor. Trebuie să înţelegeţi că nu pot face recepţia până nu am documentele”, a mai spus Cosmin Andrei.

Lucrările s-ar putea încheia în primăvară

Parcul Cornişa a presupus un efort financiar de 72 de milioane de lei. Sunt finalizate piscina acoperită şi vestiarele, patinoarul, terenurile de sport, locurile de joacă pentru copii, amenajarea peisagistică, amfiteatrul în aer liber, utilităţile. Mai sunt de executat lucrări la bazinele exterioare şi partea de plajă, râul de rafting, respectiv amenajările în zona pistei de tubing. Se estimează că lucrările vor putea fi finalizate în martie 2018.