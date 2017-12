Dosar penal pentru beţie la volan

« Alte stiri din categoria Actualitate

Din cauza alcoolului, un tânăr de 20 de ani, din localitatea Păltiniş, riscă să-şi piardă permisul de conducere. Aflat la volanul unui autoturism, tânărul a fost oprit un echipaj de poliţie pe strada Tudor Vladimirescu din oraşul Darabani. Verificarea cu etilotestul avea să arate că cel de la volan era băut, aparatul indicând o concentraţie de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Prin urmare, tânărul a fost condus la Spitalul Municipal Dorohoi, pentru recoltarea probelor de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În plus, poliţiştii l-au acuzat de conducere sub influenţa alcoolului şi i-au întocmit un dosar penal pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.