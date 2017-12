Primărie salvată de la evacuare

« Alte stiri din categoria Actualitate

Consilierii judeţeni au aprobat în şedinţa extraordinară de săptămâna trecută alocarea sumei de 175.000 de lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţean, către Primăria comunei Manoleasa, bani necesari pentru a evita evacuarea angajaţilor din sediul instituţiei. Asta după ce edilii au făcut apel inclusiv la Guvernul României pentru a găsi o modalitate prin care să primească aceşti bani.

„Am vorbit cu executorul judecătoresc, iar în momentul când vom avea banii de la CJ în conturi îi vom vira mai departe către acesta pentru a stinge litigiul pe care l-am pierdut”, a spus Cristinel Aroşculesei, primarul comunei Manoleasa.

Problemele au apărut după ce în 2008 casa în care îşi are sediul instituţia acum a fost cumpărată cu suma de 1,2 milioane de lei, de la medicul veterinar din localitate şi soţia acestuia. „Noi am achitat 800.000 în momentul cumpărării imobilului, rămânând ca ulterior să achităm şi restul sumei de 400.000 de lei. Dar între timp soţii de la care am cumpărat au divorţat, iar această sumă i-a revenit prin partaj soţiei”, a mai spus primarul.

Potrivit acestuia, cei 400.000 de lei s-au virat în contul înscris în contract, dar acesta era blocat din cauza unei datorii a medicului către Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. „Fosta soţie ne-a spus că în momentul în care a dorit să scoată banii erau cu 170.000 de lei mai puţin, astfel că ne-a dat în judecată şi a avut câştig de cauză. Astfel am ajuns în situaţia în care eram să fim evacuaţi pentru această sumă”, a mai spus primarul comunei.

În schimb, odată cu achitarea acestei sume către fosta soţie a veterinarului, sediul primăriei a ajuns să coste 1,37 milioane de lei deşi în contract suma era de 1,2 milioane de lei.

„Vom vedea pe cine trebuie să dăm în judecată fiindcă trebuie să recuperăm aceşti bani, trebuie să-i justificăm la Curtea de Conturi”, a concluzionat edilul.

Sediul Primăriei Manoleasa are o suprafaţă construită de peste 600 de metri pătraţi şi un teren aferent de 3.975 metri pătraţi.