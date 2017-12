Victimă a căpuşelor în sezonul rece

« Alte stiri din categoria Actualitate

Prezentare mai puţin obişnuită pentru un pacient în Urgenţe. În ciuda anotimpului rece, acesta a ajuns la spital spunând că a fost muşcat, nu de una, ci de mai multe de căpuşe. Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, din Vorona, a ajuns la Urgenţe duminică seară şi le-a arătat cadrelor medicale mai mult semne de înţepături. „Am reparat grajdul la oi câteva zile la rând şi am simţit nişte înţepături, iar când am pus mâna, am simţit o insectă mică şi a ţâşnit sânge”, le-a povestit acesta medicilor.

Bărbatul prezenta urme de înţepături la nivelul gâtului şi coapsei, primind îngrijiri în Unitatea de Primiri Urgenţe. „În această perioadă a anului astfel de cazuri sunt extrem de rare. Domnul prezenta leziuni cauzate de înţepătură de insectă, însă nu s-a putut stabili dacă era sau nu căpuşă. A fost direcţionat către secţia de contagioase pentru investigaţii suplimentare şi observaţie”, a precizat un asistent din cadrul UPU-SMURD.