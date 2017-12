Viceprimar acuzat de incompatibilitate

« Alte stiri din categoria Actualitate

Viceprimarul oraşului Ştefăneşti, Toader Rotari, a fost găsit în situaţie de incompatibilitate de către inspectorii Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI). Potrivit unui comunicat de presă emis ieri de ANI, în perioada 11 august 2016-31 mai 2017, Toader Rotari a deţinut şi exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „Ştefan D. Luchian” Ştefăneşti, încălcând astfel dispoziţiile legii.

Potrivit aceloraşi surse, viceprimarul ar fi fost informat despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază şi chiar a trimis către ANI un punct de vedere scris în care a explicat situaţia. „După alegerile din 2016, am fost desemnat de colegi să reprezint instituţia în cadrul Consiliului de Administraţie a liceului, pentru că timp de 35 ani am fost profesor al liceului şi cunoşteam problematica. A fost o funcţie mai mult onorifică, întrucât nu am beneficiat de nici o retribuire. De altfel, imediat ce mi s-a adus la cunoştinţă că legea interzice astfel de situaţii, mi-am dat demisia. Am înţeles că între timp legea a fost modificată, iar situaţiile de acest gen ar fi permise acum”, a spus Toader Rotari, care a spus că va contesta decizia ANI în instanţă. Asta pentru că, potrivit legii, starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi „persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de trei ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului”.

Totodată, dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului. De altfel, pentru acelaşi gen de fapte, fostul primar al comunei Vlădeni, Voicu Murariu, şi-a pierdut mandatul, anul trecut, deşi fusese reales în funcţie după alegerile locale din vara lui 2016.

Dar viceprimarul de Ştefăneşti nu a fost singurul prins în „off-side” de inspectorii ANI. Astfel, potrivit comunicatului de ieri, alţi opt aleşi locali din judeţele Maramureş, Mehedinţi, Satu Mare, Vaslui şi Vâlcea au fost găsiţi în incompatibilitate şi conflict de interese.