Crăciun pregătit cu voluntare din Germania

Într-o perioadă în care mulţi dintre românii plecaţi în străinătate ajung să se rupă de plaiurile natale, motivând că ţara nu le-a oferit posibilităţi de afirmare, două tinere din Germania au ales să fie un an voluntare şi să-i ajute pe copiii săraci ai urbei. Tinerele au origini româneşti şi nu vor să renunţe la aceste rădăcini, ci să le facă şi mai puternice. Şi cum altfel, decât trăind pentru un an în România şi dedicându-se unor copii cu care soarta nu a fost darnică, dar care pot fi sprijiniţi să urmeze drumul drept în viaţă.

Din luna septembrie a acestui an, ele fac voluntariat în cadrul Asociaţiei Misionare „El rămâne credincios”, al cărei preşedinte este Lutz Noack, cetăţean de onoare al municipiului Botoşani.

Chiar dacă este născută în Germania, Iulia Wagner se consideră pe jumătate româncă, deoarece mama ei este originară din Darabani, iar tatăl din Braşov. Părinţii au plecat imediat după Revoluţie în Germania, ţară unde în urmă cu 18 ani a venit pe lume şi Iulia. Ea a finalizat liceul şi a hotărât să facă un an de voluntariat, asemenea altor tineri de vârsta ei. „Cum am fost în fiecare an la bunicii mei, la Darabani, le-am spus părinţilor că vreau să merg în România. În Germania ne-am întâlnit cu mai mulţi voluntari şi am decis să vin aici. Mi-a plăcut foarte mult că şi bunicii sunt aproape şi vreau să-i ajut pe copiii nevoiaşi”, spune Iulia.

Fratele ei are 22 de ani şi este student la medicină, carieră la care visează şi tânăra, numai că până în vara anului viitor se concentrează pe activitatea de la asociaţie, pe lucrul cu copiii care servesc aici masa şi sunt implicaţi în diverse activităţi de tipul „Şcoala după şcoală”.

„Sunt fericită că pot să le fiu de folos copiilor nevoiaşi”

Iulia face echipă cu Karina Fasse, o tânără de 19 ani, a cărei mamă este din Huşi (Vaslui), stabilită după Revoluţie în Germania, unde s-a căsătorit cu un cetăţean din această ţară.

Este singură la părinţi şi, după ce a absolvit liceul sanitar, a decis că trebuie să lucreze pentru semenii aflaţi în suferinţă. A cunoscut-o pe Iulia în Germania, la seminarul organizat cu tinerii voluntari de acolo şi aşa au ajuns la Botoşani.

„Am vrut tot timpul să vin în România, chiar de când am terminat 10 clase, am vrut neapărat să lucrez într-un spital, ca voluntar. Sunt fericită că pot să le fiu de folos copiilor nevoiaşi”, afirmă Karina.

Cele două tinere fac săptămânal ore de limba română cu profesorul Claudia Hamburda şi se implică cu entuziasm în activitatea de la asociaţie. „Copiii ne povestesc ce probleme au şi ne întristăm, pentru că în Germania copiii nu o duc aşa de greu. Ei se bucură de copilărie, nu sunt nevoiţi să ia în piept greutăţile vieţii”, explică Iulia.

Voluntarele au mereu zâmbetul pe buze şi o capacitate extraordinară de a colabora cu copiii şi tinerii nevoiaşi, dar şi cu reprezentanţii asociaţiei. În aceste zile activitatea este intensă, deoarece se pregăteşte programul artistic pentru serbarea de Crăciun, în cadrul căreia copiii vor primi daruri din Germania.