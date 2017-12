Scumpirea apei este tot mai aproape

« Alte stiri din categoria Actualitate

După ce au respins de două ori proiectul ce prevede mandatarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean (CJ) care să aprobe modificarea tarifelor la serviciul de apă-canalizare, aleşii judeţeni au ajuns la un consens. Anterior, consilierii au respins acest proiect invocând lipsa de argumente a conducerii Nova Apaserv. Inclusiv în şedinţa ieri, consilierii liberali au adus critici conducerii operatorului de apă pentru faptul că nu a venit cu explicaţiile cerute, însă în final proiectul a fost aprobat.

„În celelalte două şedinţe noi am cerut o structură a salarizării personalului de la Nova Apaserv şi am primit structura personalului pe sexe şi vârstă. Care este legătura eu nu am înţeles”, a spus consilierul judeţean Radu Anton.

Acesta s-a împotrivit şi de această dată cerinţei operatorului de apă de a majora tarifele. „Sunt pierderi enorme şi nu am văzut nici o intenţie a conducerii de la Nova Apaserv prin care să împiedice acest lucru. Se cumpără aproape 16 milioane metri cubi de apă şi de consumat se consumă 8 milioane metri cubi, care sunt contorizaţi la plată”, a mai spus consilierul judeţean.

În discuţie a intervenit şi preşedintele CJ Costică Macaleţi, care le-a transmis reprezentaţilor operatorului de apă să contorizeze apa cum trebuie. „Nu este permis să udăm usturoiul de la Copălău cu apă potabilă”, le-a spus acesta directorilor de la Nova Apaserv.

În finalul şedinţei proiectul a fost supus la vot şi a trecut. Modificarea tarifelor la apă va trebui aprobată şi de ADI Aqua, iar dacă acest lucru se va întâmpla, botoşănenii vor plăti mai mult la serviciile apă canalizare chiar de la 1 decembrie. Noile preţuri vor fi 3,71 lei pentru apă, faţă de 3,56 lei, iar pentru canalizare 2,78 lei, faţă de 2,59 lei.