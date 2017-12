Audi confiscat de la doi ţepari

« Alte stiri din categoria Actualitate

Au crezut că pot face rost de bani prin falsuri, dar au fost condamnaţi de Judecătoria Botoşani la închisoare cu suspendare sub supraveghere. Asta au păţit doi tineri, în vârstă de 27 şi respectiv 23 de ani, care vor trebui să respecte mai multe măsuri stabilite de instanţă pentru a scăpa de puşcărie. Astfel, Alexandru V. a primit o pedeapsă de un an şi nouă luni închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru uz de fals, instigare la fals şi tentativă de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în timp ce Eduard Dorin A. a fost condamnat la doi ani şi nouă luni închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru tentativă de fals material în înscrisuri oficiale, tentativă de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Tinerii vor trebui să muncească în folosul comunităţii 80 şi respectiv 100 de zile.

Totodată, instanţa le-a confiscat toate echipamentele folosite la falsificarea documentelor, inclusiv un autoturism Audi A6.

Faptele s-ar fi petrecut în perioada februarie 2014-aprilie 2015 când cei doi tineri, au început să preia maşini cu probleme, pe care le-au vândut mai apoi prin Ucraina, Lituania sau Republica Moldova în baza unor documente false, doar că toţi cumpărătorii au fost depistaţi la trecerea frontierei.

Folosit în această afacere, Eduard Dorin A. a vrut să facă şi el rost de bani pe cont propriu. Astfel, fiind student la Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iaşi, el a falsificat o încheiere notarială prin care a încercat să obţină bursă socială. Iar pentru a beneficia de cazare gratuită la căminul studenţesc, el a falsificat o adeverinţă prin care arăta că mama lui ar lucra în învăţământ.

Dosarul s-a aflat pe rolul Judecătoriei Botoşani, iar după un an de procese cei doi au fost condamnaţi. Sentinţa nu este însă definitivă.