Gafe în serie la învestirea subprefectului

Ieri a avut loc învestirea oficială în funcţie a noul subprefect al judeţului, Daniela Petronela Lozneanu. La evenimentul care s-a desfăşurat la Instituţia Prefectului au fost prezenţi secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Mihai Chirică, subsecretarul de stat Angel Gheorghiu, directorii instituţiilor deconcentrate din judeţ, primarul municipiului Botoşani, Cătălin Flutur, conducerea Consiliului Judeţean, dar şi majoritatea primarilor PSD.

Fostul subprefect Daniela Beclea nu a participat la eveniment, invocând probleme personale.

Cel care a dat citirii Hotărârii de Guvern a fost Mihai Chirică, în încheierea discursului acesta făcând o gafă şi „felicitând noul prefect” al judeţului. „E un nou început pe care îl abordez cu toată seriozitatea şi responsabilitatea. Îmi doresc să avem o colaborare profesională, dar şi interumană corectă, deschisă, şi să facem lucruri bune pentru cetăţenii acestui judeţ. Veţi găsi în mine un om deschis, un om tenace, un bun coleg, dar şi un interlocutor deschis la dialog”, a declarat Petronela Lozneanu.

A urmat apoi o nouă gafă a secretarului de stat Mihai Chirică. „Cu permisiunea dumneavoastră vreau să dau cuvântul domnului subprefect”, a spus acesta, referindu-se de fapt la prefectul Dan Şlincu. Oficialul a trecut însă peste situaţia în care a fost pus. „Am încredere că doamna Lozneanu se va integra uşor şi repede în echipa pe care o avem la Prefectură. Doar în echipă putem face lucruri bune, vă doresc mult succes”, a spus prefectul.

Gafele oficialităţilor prezente la eveniment au continuat, de această dată fiind vorba despre preşedintele CJ, Costică Macaleţi. „Este un eveniment important pentru judeţul nostru şi anume numirea noului prefect”, a spus acesta, stârnind hohote de râs în sală.

Imediat după terminarea evenimentului, Daniela Lozneanu a fost invitată de ziariştii să răspundă la câteva întrebări. Printre altele, aceştia au dorit să afle ce anume o recomandă pentru această funcţie şi cine a susţinut-o pentru a ajunge aici. „Probabil au fost oameni care au crezut în mine. Fiecare etapă pe care am parcurs-o, am parcurs-o cu foarte multă muncă. Şi mai consider un lucru, unora o să li se pară ilar, dar lucrurile nu se întâmplă în virtutea inerţiei. Lucrurile se întâmplă atunci când decide El, iar El a hotărât să trec acum la alt nivel”, a spus noul subprefect. Întrebată fiind despre care “El” este vorba, aceasta a spus că se referă la Dumnezeu.