Morţi de copil ţinute sub tăcere

În decurs de 24 de ore, două familii au trecut de la extaz la agonie după cazuri tragice, parcă trase la indigo. Două mame cu sarcini la termen, urmărite de medici şi investigate, au aflat chiar la naştere că bebeluşii lor erau morţi în burtă.

Una dintre mame, în vârstă de 40 de ani, era la prima sarcină şi, tocmai ca urmare a vârstei, pe toată perioada gravidităţii a mers regulat la control, la medic, după cum afirmă rudele, fără a i se comunica pe parcursul celor nouă luni că ar fi vreo problemă cu copilul.

La sfârşitul săptămânii trecute, vineri, femeia s-a prezentat la medicul ginecolog, după care i s-a spus să meargă acasă şi să revină la Maternitate marţi. Femeia s-a conformat, iar după internare aceasta a fost supusă unui set complet de analize, dar şi unei ecografii, primind asigurări că fătul este bine.

Marţi seară, acesteia i s-a făcut operaţie de cezariană, iar la scurt timp, potrivit rudelor, o asistentă a venit la patul mamei şi i-a spus că fătul este mort de mai mult de 24 de ore. „Mămica a mers la medicul ginecolog şi la medicul de familie pe toată perioada sarcinii. A venit vineri la Botoşani, la medicul care îi monitoriza sarcina şi i s-a spus să vină marţi că deja are 38 de săptămâni. Eu m-am mirat că a trimis-o acasă, de vreme ce a venit vineri. Marţi dimineaţă m-a sunat şi mi-a zis că este la Maternitate. Am întrebat-o dacă totul este în regulă şi a spus că este bine, mi-a spus că a vorbit şi cu doamna doctor şi că o internează şi îi vor fi făcute analizele. M-am dus şi eu la spital, i-am mai dus bagaj, au internat-o şi i-au făcut ecograf, iar pe la ora 18.00 am sunat şi am întrebat-o ce face, a spus că a coborât copilul şi că aşteaptă să nască. Seara am sunat la sora mea, mi-a spus că a vorbit şi ea cu ruda noastră şi că totul este bine, iar dimineaţa la ora 06.00 găsesc mesaj pe telefon că fătul era mort”, a povestit o verişoară a femeii de 40 de ani.

Femeia spune că ruda sa nu a primit prea multe explicaţii despre ceea ce s-a întâmplat cu copilul.

Caz identic în aceeaşi zi

În aceeaşi zi, o altă femeie internată în salon cu mămica al cărei copil a murit a primit aceeaşi veste cumplită, că pruncul din burtă este mort. „Am sunat-o pe mămică şi am întrebat-o ce s-a întâmplat. Mi-a spus că după ce a fost internată i s-a făcut ecograf, doctorul a ascultat bătăile inimii copilului şi a spus că se aud, că este bine copilul. Şi totuşi ce s-a întâmplat? A venit doamna doctor de acasă şi a născut prin cezariană şi a venit asistenta şi a spus că a născut un băieţel de 3 kilograme, dar copilul este mort de 24 de ore. Atât i-au spus ei. Nu vreau să fac rău nimănui, dar vrem să ştim ce s-a întâmplat. Care este cauza, mai ales că i s-a spus că este bine. A fost o sarcină urmărită pas cu pas”, a mai spus ruda femeii internată la Maternitate.

Cauza deceselor este necunoscută

Reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) „Mavromati” nu au oferit prea multe explicaţii despre cele două decese înregistrare la Maternitate, la interval de câteva ore, menţionând doar că după efectuarea necropsiei se va cunoaşte cauza morţii.

„Una dintre paciente s-a prezentat marţi în spital, iar cealaltă pacientă s-a prezentat în Urgenţă. S-a intervenit chirurgical şi fătul era neviabil. Se vor face necropsiile şi se vor stabili cauzele celor două decese. Se va efectua şi o anchetă internă la nivelul spitalului”, a precizat medicul Ştefan Bercea, purtătorul de cuvânt al SJU.

