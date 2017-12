Război cu poliţia pentru o maşină confiscată

« Alte stiri din categoria Actualitate

Un bărbat din comuna Vorona s-a războit în instanţă cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ), încercând să-şi recupereze maşina indisponibilizată la începutul lunii aprilie. Bătălia a durat aproape şapte luni şi a avut două runde, una la Judecătorie, iar cealaltă la Tribunal, ambele câştigate de bărbat.

Firul evenimentelor a debutat pe 5 aprilie, când Daniel Ilie Sava, fiul bărbatului, care conducea autoutilitara Mercedes, a fost oprit de un echipaj de poliţie din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr.1 Botoşani, undeva în apropierea satului Orăşeni Deal. În urma controlului s-a stabilit că tânărul transporta lemne pentru un client care voia să le ducă în Botoşani, doar că documentele erau expirate. Daniel Ilie Sava a fost amendat cu 5.000 de lei, lemnul a fost confiscat, iar poliţiştii au dispus, ca măsură complementară, indisponibilizarea maşinii, proprietatea lui Pintilie Sava, tatăl şoferului.

Din start, în procesul verbal de constatare a contravenţiei, poliţiştii au trecut în dreptul cantităţii 2 metri cubi de lemn de fag, deşi în maşină se aflau doar 1,2 metri cubi de lemn de cireş şi fag. Dar, pentru a-şi recupera maşina, tatăl şi fiul au decis să plătească amenda, achitând jumătate din minim, adică 2.500 de lei, iar a doua zi au contestat în instanţă procesul verbal.

„Îşi bat joc de noi”

În timpul procesului, cei doi au arătat că lemnele fuseseră cumpărate legal în urmă cu o lună, dar clientul lor a dorit să le mute de la Vorona la Botoşani, împreună cu nişte mobilă. Cu toate acestea, instanţa a menţinut amenda şi confiscarea lemnelor, dar a stabilit că măsura confiscării maşinii este disproporţionată şi nu se justifică. Prin urmare, bărbatul urma să-şi recupereze maşina, dar IPJ a formulat apel şi a urmat un alt proces la Tribunal, sentinţa definitivă fiind pronunţată luni, când judecătorii i-au dat din nou dreptate lui Pintilie Sava.

Ieri, bărbatul a mers la Poliţie cu un certificat de grefă conţinând minuta sentinţei definitive, încercând să-şi recupereze maşina, doar că, după ce a fost lăsat să aştepte, i s-a comunicat că nimeni nu are cheia de la garaj. Cum de faţă era şi fiul bărbatului, care a condus autoutilitara în curtea Poliţiei Rutiere, tânărul a vrut să verifice dacă situaţia este reală.

Maşina era tot acolo, sigilată, dar garajul era deschis.

„Îşi bat joc de noi”, a răbufnit Pintilie Sava, care a decis să povestească prin tot ce a trecut. Astfel, potrivit acestuia, încă din ziua în care fiul lui a fost oprit în trafic, ei au fost trataţi ca nişte infractori. „Nu furasem nimic, nu săvârşisem nici o infracţiune şi chiar am colaborat cu poliţiştii de la bun început. Am înţeles - nu erau documentele actualizate - dar am plătit amenda imediat”, a povestit Pintilie Sava. Abia după circa patru ore bărbatul şi-a recuperat maşina, însă ia în calcul varianta să acţioneze Poliţia în instanţă, pentru a cere daune.

Deocamdată, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean au precizat că măsura dispusă a fost legală, însă nu au comentat cele întâmplate, invocând că la mijloc a fost vorba de respectarea unei sentinţe judecătoreşti.