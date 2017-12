Zeci de copii distruşi de alcool

« Alte stiri din categoria Actualitate

Zeci de minori aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice au avut nevoie de ajutor medical în acest an, după ce au consumat prea multă băutură şi li s-a făcut rău, ajungând chiar până la comă alcoolică. Printre aceştia s-au aflat şi doi bebeluşi, unul de opt luni şi celălalt de un an, aceştia fiind cele mai tinere „victime” ale lui Bachus din 2017. În cazul acestora, cel mai probabil intoxicaţia a fost cauzată de lapte de la sânul mamei, care a consumat băuturi alcoolice.

Potrivit medicului Ştefan Bercea, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean, nu mai puţin de 47 de minori au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au fost diagnosticaţi cu intoxicaţie etanolică, iar 16 dintre aceste cazuri sunt fete.

„Cele mai multe cazuri au fost la adolescenţi cu vârste între 15 şi 18 ani. Comparativ cu numărul de cazuri înregistrate anul trecut, cazurile sunt în uşoară creştere, însă nu semnificativă”, a precizat medicul Ştefan Bercea.

Minor îmbătat de propriul tată

Cel mai recent astfel de caz s-a întâmplat luni noapte, când un copil în vârstă de 12, din satul Vlădeni Deal, comuna Frumuşica, a mers cu tatăl său la un bar din localitate. Bărbatul i-a dat băiatului să bea, şi la un moment dat fiul său a ieşit afară să aibă grijă de căruţă.

În acest timp băutura şi-a făcut efectul, iar minorul a intrat în comă alcoolică, adormind în căruţă, fiind expus şi la frig. Un prieten de pahar de-al tatălui său a observat acest lucru şi l-a atenţionat pe bărbat. În loc să ceară ajutorul cadrelor medicale, bărbatul şi-a luat fiul şi l-a dus acasă, pentru salvarea sa fiind nevoie de intervenţia cadrelor medicale şi a poliţiei.