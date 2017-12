Brăduţi făcuţi cadou de elevii Colegiului Laurian

« Alte stiri din categoria Actualitate

Elevii Colegiului Naţional „A.T. Laurian” au încercat şi în acest an să păstreze tradiţia de a oferi surprize de sărbători. După ce anul trecut au făcut cadouri câtorva zeci de familii nevoiaşe din Truşeşti, în acest an elevii au realizat din propriile resurse o pădurice de brăduţi. Peste 140 de copăcei modelaţi manual din materiale reciclabile de elevii claselor a X-a şi a XI-a au fost finalizaţi ca temă pentru acasă la lecţia „factorilor de producţie”. Sub îndrumarea profesorului de economie şi educaţie antreprenorială Ana Gabriela Tanasă, aceştia au fost realizaţi din CD-uri, paste din făină, conuri de brad, crengi de copaci, jucării stricate din fier sau plastic, au fost pictaţi, împodobiţi şi transformaţi în obiecte de decor potrivite acestei perioade.

Pomii au fost făcuţi cadou de tinerii creatori trecătorilor, călătorilor din autogara din apropierea colegiului, inspectorilor şcolari, iar următoarele destinaţii vor fi Primăria şi Casa Corpului Didactic.

Consultându-se cu echipa de proiect „Sharing the world: disability and displacement”, finanţat de Comisia Europeană în cadrul programului Erasmus+, elevii au ales să ofere brăduţi şi tinerilor de la Liceul Tehnologic Special „Sfântul Stelian”, acolo unde un cadou este primit cu mai multă bucurie decât oriunde.