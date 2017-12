Revelion în stradă cu muzică şi artificii

« Alte stiri din categoria Actualitate

Anul 2017 se apropie de final şi, potrivit tradiţiei, municipalitatea le va oferi botoşănenilor posibilitatea de a întâmpina Anul Nou în stradă, pentru a urmări spectacolul de Revelion.

De organizarea spectacolului s-a ocupat viceprimarul Cosmin Andrei, prin dispoziţie dată de primarul Cătălin Flutur.

Scena va fi amplasată la intersecţia strada Cuza Vodă-Piaţa Revoluţiei, iar traficul auto va fi restricţionat în zona scenei, cu o oră înainte de începerea spectacolului, şi va fi reluat pe 1 ianuarie, după ce muncitorii Urban Serv vor salubriza zona.

Spectacolul va începe la ora 21.00 şi se va încheia la jumătate de oră după miezul nopţii. Trecerea în Noul An va fi marcată printr-un foc de artificii de 15 minute care va fi lansat de pe Palatul Administrativ.

Pentru organizarea acestui spectacol, edilii au avut la dispoziţie un buget de 100.000 de lei, bani asiguraţi de la bugetul local.

Urări transmise de primar

Cătălin Flutur a dorit să le transmită botoşănenilor să aibă un an bun şi liniştit. „Le urez botoşănenilor un an liniştit şi, dacă se poate, mai bun decât oricare alt an de până acum. Din punctul nostru de vedere, vom face tot ce este posibil să-i mulţumim”, a precizat primarul.

De asemenea viceprimarul Cosmin Andrei a declarat că va fi alături de botoşăneni în noaptea dintre ani. „Îi aşteptăm pe botoşăneni la spectacol pentru a sărbători împreună venirea Noului An. Sper ca spectacolul să fie pe placul lor”, a declarat Cosmin Andrei.

Artiştii care vor cânta de Revelion:

- 21.00: The Brothers

- Ami

- Fly Project

- 23.30: Matteo (artistul va fi cel care va concerta la cumpăna dintre ani)

*de la ora 00.00 la 00.15 va putea fi văzut focul de artificii