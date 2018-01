Morţi suspecte investigate pe datorie

« Alte stiri din categoria Actualitate

Lipsa tot mai acută de bani din bugetele instituţiilor statului duce la o situaţie tragi-comică, în care statul ajunge să dea ţeapă statului, prelungind astfel suferinţa a mii de oameni. O astfel de situaţie se înregistrează la Botoşani, unde Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IPJ) a acumulat datorii de peste 175.000 de lei la Serviciul Judeţean de Medicină Legală, în contul expertizelor efectuate în anchete solicitate de poliţişti.

Reprezentanţii unităţii spun că datoriile se rostogolesc de la o lună la alta şi nici măcar nu-şi pot aduce aminte o lună în care balanţa să fi ajuns pe zero.

Cele mai mari cheltuieli pe care Medicina Legală le face pentru expertizele necesare Inspectoratului de Poliţie sunt cu trusele de alcoolemie. Lunar, medicii legişti efectuează câteva zeci de astfel de analize, iar una singura costă peste 150 de lei. Alţi bani se duc pe necropsii, care pot ajunge şi la 2.500 de lei. „Spre exemplu, o autopsie costă câteva sute de lei, deplasarea la faţa locului a echipei medico-legale costă şi ea, la fel şi transportul cadavrelor de la faţa locului. Suma de 175.000 de lei reprezintă serviciile efectuate pentru necropsii şi alcoolemiile persoanelor identificate”, a precizat medicul Ştefan Bercea, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean „Mavromati”.

Cum la Botoşani au avut loc doar în acest an în jur de 400 de accidente cu victimă, rezultă că doar pentru acestea Poliţia a cerut cel puţin 5-600 de alcoolemii. Dar în fiecare zi poliţiştii descoperă şoferi sub influenţa băuturilor alcoolice, iar cei cu alcoolemii de dosar penal sunt duşi la spital sau direct la Serviciul de Medicină Legală pentru recoltarea probelor de sânge necesare pentru confirmarea datelor indicate la etilotest.

Spitalul ameninţă cu încheierea colaborării

Reprezentanţii Spitalului Judeţean spun că, dacă nu vor primi banii, nu vor mai avea cu ce să cumpere kituri pentru alcoolemii sau reactivi pentru analize şi vor ajunge chiar să pună punct colaborării cu Poliţia până nu-şi vor primi banii. Aceştia spun că şi acum, din cauza crizei financiare, se întârzie cu efectuarea expertizelor sau comunicarea datelor.

Victime afectate de războiul dintre instituţii

Victime în acest război sunt familiile care şi-au pierdut cele mai dragi fiinţe în urma unor tragedii şi care trebuie să aştepte cu lunile documentele cu necropsiile persoanelor decedate în împrejurări suspecte, alcoolemiile unor şoferi care au provocat tragedii sau expertizele care trebuie să stabilească modul în care s-au produs accidente. Pentru a grăbi lucrurile, unii au ales să achite singuri expertizele. Cei mai mulţi, însă, nu au banii necesari şi trebuie să aştepte.

Procurorii au şi ei de suferit în aceste cazuri, pentru că anchetele care depind de rezultatele unor necropsii sunt întârziate până la plata de către Poliţie a efectuării acestora.

Reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie recunosc faptul că au datorii către Serviciul de Medicină Legală şi spun că acestea se vor achita atunci când vor primi bani de la nivel central. „S-a solicitat suplimentarea fondurilor, iar în momentul când vor ajunge banii, se va face plata”, au spus reprezentanţii IPJ, care speră, însă, că Medicina Legală îşi va face în continuare treaba.

Situaţia de la Botoşani nu este unică la nivel naţional. Majoritatea inspectoratelor de poliţie datorează bani serviciilor de medicină legală. La Suceava, de exemplu, s-a ajuns ca în urmă cu trei ani Medicina Legală să dea în judecată Poliţia. Nici la Bacău, Iaşi, Vaslui sau Hunedoara lucrurile nu stau mai bine.