Sinuciderile ajung la cote de groază

Un bărbat din Vlădeni şi-a pus ieri capăt zilelor, din cauza singurătăţii. Cazul vine la doar câteva zile după ce, în penultima zi din anul trecut, alţi doi bărbaţi s-au sinucis într-un mod asemănător.

„E greu să fii singur”. Acestea erau vorbele cu care bărbatul în vârstă de 37 de ani, din satul Mândreşti, comuna Vlădeni, se despărţea uneori de vecinii la care mai muncea cu ziua. Bărbatul locuia în aceeaşi gospodărie cu mama lui, după ce în urmă cu câţiva ani soţia l-a părăsit şi a luat şi copilul cu ea, cei doi stabilindu-se în Belgia. Potrivit vecinilor, bărbatul nu era un consumator înrăit de băuturi alcoolice, pentru că suferea şi de o afecţiune neurologică, era un om muncitor şi tot timpul îngrijit. Devenise însă tot mai depresiv, mai ales în preajma Sărbătorilor.

Acesta a fost văzut şi ieri prin sat, a făcut curat în curtea gospodăriei şi s-a ocupat de toate treburile ca în orice altă zi. Spre după-amiază, însă, mama sa a observat că acesta nu mai dădea niciun semn de viaţă şi nici nu îl vedea prin grădină. A plecat să îl caute şi a suferit un şoc. Femeia şi-a găsit băiatul spânzurat în grajd, după ce şi-a improvizat un laţ dintr-o sfoară pentru legat baloţii, pe care a agăţat-o de o grindă.

Femeia a sunat disperată la 112, cerând ajutor, la faţa locului fiind trimis un echipaj de pompieri, pentru a-l da jos pe bărbat, dar şi un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SJA), în speranţa că mai poate fi salvat. „Din păcate nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea acestuia, moartea survenind, cel mai probabil, prin asfixie mecanică. Urmează însă, ca medicii legişti să se pronunţe”, a precizat medicul Cristian Simionescu din cadrul SJA Botoşani.

Psihoterapia poate preveni gesturile extreme

Numărul sinuciderilor a crescut alarmant, ajungând la aproximativ 100 pe an. Potrivit statisticilor, unii botoşăneni, în principal cei mai în vârstă, aleg să-şi pună capăt zilelor din cauza singurătăţii, a problemelor financiare sau a celor de sănătate. „Prin sinucidere, o persoană îşi anulează existenţa în mod voit. Când, însă, are o problemă existenţială şi ar dori ca cei din jur să ştie că el are o problemă, atunci recurge la tentativă, tentativa nefiind un act care să ducă într-un sfârşit la anularea existenţei, ci mai degrabă un strigăt de ajutor, ca cei din jur să înţeleagă şi să-i vină în ajutor. De aceea la fiecare sinucidere realizată sunt cel puţin zece tentative sinucidere”, spune doctorul Nicolae Vad, specialist în psihiatrie.

Specialiştii îi îndeamnă pe cei care suferă de depresie să apeleze la ajutor specializat, sau cei apropiaţi să îi sfătuiască să facă acest lucru.

