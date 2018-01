Scandal între aleşi din cauza excedentului bugetar

« Alte stiri din categoria Actualitate

Aleşii locali botoşăneni s-au întâlnit ieri în şedinţă pentru a vota proiectul vizând acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2017.

Mihai Tincu a anunţat că grupul social democrat va vota proiectul, însă a ţinut să facă unele referiri la banii care nu au fost cheltuiţi până la finele anului trecut. Consilierul social democrat a amintit că municipalitatea a intrat în 2017 cu un plus în cont de 7 milioane de lei, iar în 2018 cu 15 milioane de lei.

„În ziua în care am discutat despre nemajorarea taxelor cu 50%, ci numai cu 5%, noi aveam în cont 150 de miliarde de lei vechi, la fel cum îi avem şi astăzi. Dacă am avut în ianuarie 2017, 70 de miliarde, dacă avem acum 150 de miliarde, oare cât vom avea în ianuarie 2019? E vorba de colectarea banului public şi e vorba de foarte mulţi bani pe care aparent nu ştim ce avem de făcut cu ei”, a declarat Tincu.

În replică, primarul Cătălin Flutur a explicat că excedentul este de 12 milioane de lei, nu de 15, apreciind că trimiterile social democratului „la analiză şi reflecţie” sunt de fapt „o temă de atac”. „Din cele 12 milioane de lei care înseamnă excedent eram pregătiţi să achităm 5,5 milioane de lei, cum am plătit în fiecare an de la Revoluţie încoace, şi cei care sunt ordonatori principali, terţiari de credite ştiu prea bine că plăteam în ultimele zile din an. Trezoreria era deschisă până pe 31 decembrie, până la orele 14.00, pentru a putea face plăţi. Nu am avut posibilitatea să facem aceste plăţi pe finalul anului trecut”, a precizat primarul. Acesta a explicat că municipalitatea a primit bani pentru locuinţe sociale pe 23 decembrie, 76.000 de lei pentru Planul Urbanistic General, bani care au fost returnaţi la bugetul de stat pentru că nu au mai putut fi făcute plăţi în ultimele zile din an. Primarul a reamintit şi de 1,8 milioane de lei reprezentând economiile făcute prin refinanţarea creditelor. Mai mult, din cei 14,1 milioane lei, bani alocaţi la secţiunea dezvoltare pe 2017, municipalitatea a cheltuit 7,9 milioane lei.

„Probabil am bătut recordul la nivel naţional. Depăşim 50%, în condiţiile în care statul român a cheltuit pentru dezvoltare doar vreo 25% şi mulţi colegi din alte judeţe şi municipii sunt undeva la 37%, iar banii pe care nu am reuşit să îi cheltuim, cu câteva mici excepţii şi din vina noastră, dar sunt mici, erau acei bani alocaţi special pentru PNDL, pentru fonduri europene şi pentru proiectele naţionale. Şi mai sunt 500.000 de lei pe care ni i-am propus să îi cheltuim în condiţiile în care am fi preluat Cornişa”, a mai menţionat primarul.