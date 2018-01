Botoşăneni la cele mai bune universităţi din lume

« Alte stiri din categoria Actualitate

Ştefan Bălăucă şi Alexandru Pitrop, elevi olimpici de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, au fost admişi la unele dintre cele mai prestigioase universităţi din lume, respectiv Cambridge şi Oxford. „Un moment de satisfacţie, bucurie, împlinire şi pentru colectivul didactic din întreaga şcoală!”, a scris Cristina Chiriac, directorul colegiului, pe o reţea de socializare.

Potrivit oficialului, cei doi olimpici au susţinut pe finalul anului trecut interviuri la cele două universităţi, însă au susţinut şi teste în limba engleză la discipline de examen.

Ştefan Bălăucă a obţinut premii pe trei continente

Ştefan Bălăucă a fost declarat „Elevul anului”, la absolvirea gimnaziului. Rezultatele excepţionale obţinute la concursuri şi olimpiade în anii de gimnaziu au fost continuate de cele la liceu. Elev în clasa a XII-a la Colegiul „Eminescu”, Ştefan Răzvan Bălăucă şi-a îmbogăţit anul trecut palmaresul cu medalia de aur la Olimpiada Internaţională Ştiinţele Pământului (Nisa-Franţa) - premiu unic în istoria participării României la această competiţie -, şi medalia de bronz la Olimpiada Internaţională de Lingvistică (Dublin-Irlanda). Ştefan are distincţii primite pe trei continente, fiind premiat în America de Sud (Argentina), în Europa, şi Asia (în Coreea ce Sud).

El doreşte să se specializeze la Cambridge pe domeniul fizică-ştiinţele naturii şi să facă activitate de cercetare. În luna martie, Ştefan, care este şi cel mai tânăr cetăţean de onoare al municipiului Botoşani, va primi rezultatul în privinţa admiterii şi de la Massachusetts Institute of Technology, SUA.

Alexandru Pitrop este campion european la GO

Alexandru Pitrop are foarte multe premii la concursuri şi olimpiade de matematică. Rezultatele de excepţie i-au adus recunoaştere la nivel judeţean şi naţional. Elev de zece, el s-a impus şi într-un domeniu mai puţin cunoscut. A început din anul 2007 să joace GO, fiind coordonat de tatăl său. În 2008 a participat la primul concurs. Ulterior au venit participările la campionatele naţionale, europene şi mondiale. În 2010 a fost vicecampion european, în 2012 s-a clasat pe locul trei, în acelaşi an obţinând şi locul şase la Campionatul Mondial din China. În anul 2014, Alexandru a obţinut titlul de campion european la GO.

GO este un joc de strategie, inventat în China în urmă cu aproximativ 4.000 de ani. Aceasta este un joc complex, fiind comparabil în această privinţă numai cu şahul.

Universităţi în vârful topului mondial

Universitatea Oxford din Marea Britanie este cea mai bună instituţie de învăţământ superior din lume. Potrivit unui clasament întocmit pe anul 2018 de Times Higher World University Rankings, universitatea a acumulat cele mai multe puncte la cei patru indicatori importanţi - predare, cercetare, citări şi căutarea internaţională.

Pe locul doi în acelaşi clasament se află Universitatea Cambridge din Marea Britanie. Aceasta este a doua universitate ca vechime din lumea anglofonă şi are o reputaţie deosebită. La Universitatea Cambridge au predat mari personalităţi ale culturii şi ştiinţei universale, printre care Erasmus din Rotterdam şi Issac Newton.