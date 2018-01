Ambasador la Zilele Eminescu

« Alte stiri din categoria Actualitate

Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, va veni luni la Botoşani pentru a participa la manifestările ocazionate de decernarea Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”.

Primarul Cătălin Flutur s-a declarat onorat şi încântat de vizita ambasadorului. „Am stabilit împreună şi programul vizitei domnului ambasador, care se va desfăşura astfel: la orele 10.30 domnul Paul Brummell va depune o coroană de flori la statuia poetului Mihai Eminescu, la orele 12.00 vom avea o întrevedere, urmată de o conferinţă de presă, iar de la 17.30 domnul ambasador va asista la Gala de decernare a Premiului Naţional de Poezie Mihai Eminescu, care este urmată de spectacolul extraordinar susţinut de Nicu Alifantis”, a precizat Cătălin Flutur.

Paul Brummell este un admirator al poetului Mihai Eminescu şi a vizitat în urmă cu câţiva ani Ipoteştiul. „A fost un sentiment deosebit să ajung în locurile unde a trăit poetul român. Am aflat mai multe despre viaţa lui, despre familia lui, am văzut manuscrise. La Ipoteşti am fost impresionat, am simţit poezia. Apoi, cu ajutorul profesorilor din Iaşi, am citit şi poezii de-ale lui Eminescu”, declara Paul Bummell, în 2014.

Ca în fiecare an, organizatorii manifestării au trimis invitaţii şi la Ministerul Culturii. Dănuţ Huţu, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, a declarat că la manifestări va participa ministrul secretar de stat Gheorghe Popa. Oficialul a fost la Botoşani şi anul trecut, în octombrie, la manifestările prilejuite de marcarea a patru decenii de la inaugurarea Muzeului Judeţean.