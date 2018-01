Gropi şi tranşee pe drumul judeţean spre Iaşi

« Alte stiri din categoria Actualitate

Drumul judeţean 282 B, prin Prăjeni către Iaşi, riscă să devină impracticabil dacă autorităţile nu iau măsuri urgente. Şoferii care preferă varianta mai scurtă de drum pentru a ajunge în judeţul vecin îşi distrug maşinile în craterele formate pe sectorul de drum Flămânzi-Prăjeni-limita cu judeţul Iaşi. Şoferii circulă inclusiv pe contrasens pentru a evita denivelările şi gropile, iar în multe locuri maşinile se întâlnesc faţă în faţă din cauza îngustării drumului.

Şoseaua este atât de degradată încât lângă şanţurile existente s-au format altele noi, iar conducătorii auto nu au de ales, fiind nevoiţi să treacă pe acolo.

„Eu sunt angajat de patru ani la o firmă de distribuţie şi vin zilnic pe aici. De la an la an e tot mai rău, mai vezi din când în când o maşină cu piatră, dar nu ajută cu nimic. Am spălat maşina ieri şi acum nici numerele de înmatriculare nu se mai văd, practic circulăm pe pământ. E bătaie de joc”, a declarat şoferul unei maşini care transportă produse de panificaţie.

Conducerea judeţului ridică din umeri

Conducerea Consiliului Judeţean (CJ), cea care are în administrare acest sector de drum, nu pare capabilă să rezolve situaţia prea curând. „Drumul este în litigiu. Am depus în 2016 la instanţă actele pentru aprobarea efectuării unei expertize tehnice pentru a putea repara drumul, dar ne-a fost respinsă. Porţiunea de drum este o prioritate pentru noi, iar săptămâna viitoare mă voi întâlni cu juriştii Consiliului Judeţean pentru a reface documentaţia necesară unei noi expertize tehnice”, a declarat Dorin Birta, vicepreşedinte al CJ.

O altă persoană care ar trebui să caute soluţii juridice pentru ca drumul să nu arate ca acum 100 de ani este directorul Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri (DJDP). „Ştiu că e aproape imposibil de circulat pe acolo. Săptămâna viitoare vom pune nişte piatră pentru a-l face practicabil măcar. De asemenea, o să mă întâlnesc şi cu avocatul care ne reprezintă în procesul în care este implicat drumul, pentru a găsi soluţii”, a spus Cătălin Gheorghian, directorul DJDP.

Cu toate că declarativ porţiunea de drum este o prioritate, nimeni din conducerile celor două instituţii nu au putut să spună în ce stadiu se află litigiul.

Drum impecabil pe partea ieşeană

În schimb, partea de drum care aparţine judeţului Iaşi şi care a fost reabilitată cu fonduri europene arată impecabil. Porţiunea care aparţine de judeţul nostru şi care era prevăzută pentru reabilitare europeană, dar până la urmă a fost făcută cu banii CJ, a dus la crearea unui conflict juridic.

Un control al Curţii de Conturi pentru anul financiar 2013, când preşedintele CJ era Florin Ţurcanu, a scos în evidenţă faptul că în contractul încheiat între DJDP şi firma Bitunova, cea care ar fi trebuit să repare drumul, erau mai multe nereguli grave. Concret, pentru lucrările efectuate pe DJ 282B, Prăjeni-Flămânzi-limita judeţului Iaşi, au fost plătite în plus aproximativ 800.000 lei pentru 751 de ore de funcţionare a utilajelor, în condiţiile în care lucrările efective au durat şapte zile. Dacă acestea ar fi funcţionat non stop în această perioadă, ar fi adunat 168 de ore. De aici, au început patru procese între constructor, DJDP şi Curtea de Conturi, iar botoşănenii trebuie să mai aştepte până vor circula în condiţii normale pe varianta scurtă către Iaşi.