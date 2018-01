Azi este cea mai deprimantă zi a anului

« Alte stiri din categoria Actualitate

„Blue Monday” sau „Lunea albastră” este cunoscută drept cea mai deprimantă zi din an. A treia luni din ianuarie „adună” o serie de factori care o fac să fie atât de neplăcută: frig, datorii adunate în urma sărbătorilor de iarnă şi rezoluţii neîndeplinite. Mulţi cred că în spatele acestei zile numită „Lunea albastră” ar fi dovezi ştiinţifice, însă cert este că luna ianuarie, per total, este una în care cazurile de depresie le concurează la număr pe cele din decembrie, cele mai aglomerate luni din an din acest punct de vedere.

Teoria despre „Blue Monday” a apărut în 2005, când psihologul britanic Cliff Arnall a creat o formulă matematică pentru a calcula cele mai îngrozitoare zile ale anului, după ce a observat o creştere a prezentărilor din această perioadă.

Pentru persoanele care preferă să vadă întotdeauna partea plină a paharului, ianuarie este luna în care oamenii îşi stabilesc obiective noi, încep o serie de activităţi interesante şi se supun unui proces de reevaluare în speranţa obţinerii unor rezultate optimiste în următoarele 12 luni. Însă, pentru persoanele mai puţin optimiste, ianuarie este cea mai dificilă luna a anului. „În ianuarie, organismul uman se resimte după consumul abuziv de alcool, alimente de tot felul, dar şi de dulciuri din luna decembrie, finanţele personale sunt aproape de cotă de avarie din cauza cadourilor de Crăciun şi a petrecerilor de Revelion. În plus, vor mai trece câteva luni până când lumina diurnă va creşte considerabil, iar nivelurile de vitamină D din organism vor putea să se regenereze prin expunerea naturală la razele solare”, a precizat un psiholog din cadrul unui cabinet privat botoşănean.

Somnul bun şi mişcarea fac minuni

Pentru a ne ajuta să trecem peste „Lunea Albastră” sau peste oricare altă zi „albastră” din cursul acestui an, psihologii au câteva recomandări. „Nu ignoraţi importanţa luminii naturale, care ajută la stabilizarea nivelului de serotonină din organism şi duce la creşterea nivelului de endorfine, hormoni care ne asigură buna dispoziţie. Cel puţin zece minute pe zi ar trebui să le petrecem afară, în aer liber, indiferent cât de frig ar fi. La fel de important este şi somnul, un organism odihnit fiind mai puţin predispus la depresie”, mai spune psihologul botoşănean.