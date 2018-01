Concert de excepţie la Filarmonică

« Alte stiri din categoria Actualitate

Filarmonica Botoşani a început anul cu un spectacol de excepţie.

Prezentat de două ori la Botoşani, vineri şi sâmbătă, cu casa închisă, şi o dată la Suceava, „Concertul pentru Anul Nou 2018” a fost unul dintre cele mai bune, dacă nu chiar cel mai bun din ultimii ani. Sub bagheta dirijorului Daniel Manasi, instrumentiştii botoşăneni s-au întrecut pe ei înşişi, fiind aplaudaţi la scenă deschisă de către public. Ei au interpretat valsuri cunoscute de toată lumea, precum „Aur şi argint” (Franz Lehár), „Accelerationen” şi „Frumoasa Dunăre Albastră” (Johan Strauss II) şi valsul din suita „Meteli” (Georgy Sviridov), dar şi melodii din filme, precum: „My heart will go on” („Titanic”) şi „Secretul Perlei negre” („Piraţii din Caraibe”). Aplauzele furtunoase au smuls şi uvertura operei „Candide” (Leonard Bernstein), cea a operetei „Dimineaţă, amiază şi seară în Viena” a lui Franz von Suppé, cu solo de violoncel a Iulianei Loredanei Chirilă, dar şi dansul napolitan din „Lacul lebedelelor” (Piotr Ilici Ceaikovski), unde Mirel Manea a avut un solo de trompetă. Un moment deosebit a fost polca „Plappermäulchen” a lui Josef Strauss, unde dirijorul Daniel Manasi a antrenat şi publicul să cânte.

De asemenea, formaţia Distinso, prima de pop-opera din România, a încântat audienţa cu melodii celebre, precum „You raise me up” (Secret Garden), „Strangers in the night” (Frank Sinatra) sau „My Way”, făcută celebră de doi titani ai muzicii, Paul Anka şi Frank Sinatra. Trio format din tenorii Octavian Drobotă şi Marius Olteanu şi basul Mihai Radu au performat şi pe un potpuriu din arii din opere celebre: „Carmen” (Georges Bizet), „Elixirul dragostei” (Gaetano Donizetti), „Rigoletto”, „Nabucco”, „Aida” (Giuseppe Verdi). Din repertoriul celor de la Distinso nu au lipsit nici cântecul popular rusesc „Oci ciornâe” sau celebrul „Cielito lindo” al mexicanilor. De asemenea, cei trei au prezentat şi un scurt moment de canţonete, care a cuprins „’O sole mio”, „Santa Lucia”, „Funiculi, funicula”, „Luna mezz’o mare”.

Spectacolele s-au încheiat cu bisuri la care instrumentiştii au interpretat „Marşul lui Radetzky (Johann Straus - tatăl) şi „The Second Waltz” al lui Dmitri Şostakovici.

„A fost un spectacol foarte frumos şi chiar mă bucur că am venit. Sper ca Filarmonica Botoşani să ne mai delecteze cu astfel de spectacole”, a declarat unul dintre sutele de botoşăneni care a participat la spectacolul de sâmbătă seară.