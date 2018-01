Ambasadorul Marii Britanii a sărbătorit Ziua Culturii la Botoşani

« Alte stiri din categoria Actualitate

Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, a sărbătorit Ziua Naţională a Culturii Române la Botoşani. Oficialul a ajuns la Botoşani duminică şi a vizitat mai multe obiective turistice din judeţ. Ieri oficialul a depus o jerbă de flori la statului lui Mihai Eminescu din Piaţa Revoluţiei, după care a participat la slujba oficiată la Biserica Uspenia.

De asemenea, ambasadorul a avut o întrevedere cu primarul Cătălin Flutur şi a fost organizată o conferinţă de presă.

Paul Brummell a declarat că se află pentru prima dată la Botoşani în calitate de Ambasador al Marii Britanii. „Este o mare plăcere să revin la Botoşani. Am fost aici acum patru ani, într-un mod neoficial, când am făcut un curs de aprofundare la Iaşi, înainte de a începe mandatul meu la Bucureşti. Am vrut să revin într-un mod mai oficial, ca ambasador, şi astăzi este o zi foarte importantă pentru România, este Ziua Culturii Naţionale, nu este întâmplător că Ziua Culturii Naţionale se marchează în ziua de naştere a lui Mihai Eminescu, poet absolut remarcabil, figură importantă nu numai în România, ci şi la nivel mondial”, a spus ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti. Acesta a fost şi la lacul de la Ipoteşti, unde a recitat poezii din Eminescu.