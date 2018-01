Cătălin Flutur şi-a serbat ziua la primărie

« Alte stiri din categoria Actualitate

Primarul Cătălin Flutur şi-a sărbătorit ieri ziua de naştere. Dacă în alţi ani edilul prefera să-şi ia câteva zile de concediu, în acest an a decis să sărbătorească prin muncă. Acesta a fost vizitat de şefii structurilor din primărie şi cele subordonate Consiliului Municipal, de colegi de muncă şi de botoşăneni care au dorit să-l felicite la zi aniversară.

Edilul a primit şi multe mesaje de felicitare, inclusiv de la persoane aflate în străinătate. „Ca de fiecare dată, când intru într-un nou an mă gândesc, sincer vă spun, cum să fac mai multe pentru Botoşani şi pentru comunitate. Profesional vorbind, am avut variante să merg în altă parte, însă am ales să rămân în Botoşani special pentru a se întâmpla ceva şi în Botoşani. Gândul meu este să lucrez în continuare pentru Botoşani”, a declarat Cătălin Flutur.

Edilul Botoşaniului a sărbătorit ieri împlinirea vârstei de 55 de ani.