Angajaţii APM pleacă la slujbe mai bune

Agenţia pentru Protecţia Mediului se confruntă cu plecări ale personalului, din cauza nivelului salarial scăzut în comparaţie cu alte categorii bugetare. Conducerea instituţiei spune că locurile rămase libere nu pot fi completate cu funcţionari de la alte servicii, pentru că nu vrea nimeni să muncească pe bani puţini. „În sistemul nostru sunt nemulţumiri, la sistemul Autorizări de exemplu am rămas cu şase oameni din zece. Restul au plecat, fiindcă este un serviciu cu multe documente de citit, de redactat, e zona de contact cu agenţii economici. Un consilier pe această ramură care are aproximativ 20 de ani vechime, are venitul undeva la jumătate din cât are un salariat din administraţia publică locală, 2.500-2.700 lei”, a spus Eugen Mateciuc, directorul instituţiei.

În cursul anului trecut, angajaţii instituţiei au protestat de mai multe ori, nemulţumiţi de lefurile pe care le încasează, dar nu au primit decât o majorare cu 20% în luna iunie. „Nu suntem mulţumiţi nici pe departe de această creştere. Ne-au dat încă 360 lei net la cel mai mare salariu pe care îl avem în cadrul comisariatelor. Noi am cerut să avem salarii la nivelul ministerului, asta ar însemna undeva la 3.300 lei net, iar ei ne-au luat la mişto”, spuneau angajaţii APM în timpul protestelor de anul trecut. Între timp, o parte dintre aceştia şi-au dat demisia.