Centru de informaticÄƒ pentru copiii sÄƒraci

În timp ce Ministerul Educaţiei ia în calcul înfiinţarea unor centre de excelenţă în tehnologia informaţiei, care se adresează elevilor de la profilul matematică-informatică, doi cetăţeni din Germania s-au gândit să-i ajute şi pe elevii nevoiaşi să deprindă tainele informaticii. Şi asta graţie lui Lutz Noack, preşedintele Asociaţiei Misionare „El rămâne credincios”, care îşi onorează prin activitatea umanitară de peste 27 de ani titlul de cetăţean de onoare al municipiului, primit în vara anului 2013. Acesta a colaborat cu cei doi cetăţeni germani şi astfel a înfiinţat un laborator de informatică la sediul asociaţiei, unde copiii nevoiaşi servesc masa în cantina asociaţiei şi beneficiază apoi de un program de genul „Şcoala după şcoală”.

Laboratorul a fost amenajat în aceste zile de Hartmut Weiss, fratele soţiei lui Lutz Noack, şi Markus Buchner, patronul unei companii de IT, cel care a asigurat toate dotările pentru laboratorul de informatică. Cei doi sunt membri ai asociaţiei umanitare din Germania. „Markus are colaboratori şi prieteni care activează în domeniul IT şi, graţie acestei colaborări, a reuşit să ne asigure zece laptopuri, tastaturi, monitoare şi două imprimante, toate legate în reţea şi conectate la internet. Aici copiii noştri vor depinde tainele informaticii, dar vor putea pregăti şi diferite referate care le sunt necesare la şcoală”, a explicat Lutz Noack.

Proiect iniţiat cu gândul la copii

Hartmut Weiss şi Markus Buchner au iniţiat acest nou proiect cu gândul la copiii ai căror părinţi nu au suficiente resurse materiale pentru a le cumpăra o tabletă sau un calculator. „Aici vor avea sprijin de specialitate şi vor putea lucra în linişte. Ideea este ca acum vreo 200 de ani, cei care nu ştiau carte, nu puteau să evolueze în societate. Acum, este important pentru orice persoană să ştie să lucreze la un calculator. Prin acest laborator noi îi ajutăm pe copii să se dezvolte din punct de vedere profesional şi să depăşească problemele pe care le au în familii”, a precizat Hartmut Weiss.

Speranţe pentru un profesor voluntar

Hartmut Weiss şi Markus Buchner sunt decişi să aducă profesori din Germania, sau chiar din America, pentru a lucra cu copiii de la asociaţie. Până când vor fi puse bazele acestor noi colaborări, Lutz Noack speră că va găsi un profesor sau un tânăr botoşănean specializat în IT să devină voluntar în asociaţie şi să facă lecţii cu copiii. „Avem la asociaţie două tinere voluntare din Germania. Ar fi ideal să găsim voluntari şi din Botoşani care să ni se alăture în acest demers care vine în ajutorul copiilor nevoiaşi”, a mai spus Lutz Noack.

Markus Buchner a declarat că, în primă fază, copiilor le vor fi predate noţiuni de bază şi vor fi învăţaţi să lucreze în Word, Excel, Power Point. „Unii copii au conturi pe reţele sociale însă mulţi nu ştiu cum să redacteze o scrisoare şi să o scoată la imprimantă. Sau să redacteze un referat pe o anumită temă. Vrem să-i ajutăm pe copii să facă primii paşi în domeniul IT”, a mai afirmat Markus Buchner.