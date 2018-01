Droguri şi alcool la petrecerile cu liceeni

« Alte stiri din categoria Actualitate

Petreceri stropite cu alcool şi relaxare în fum de ţigară. Cam aşa arată viaţa elevilor de liceu din Botoşani, potrivit unui studiu realizat de Centrul Judeţean de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA), în colaborare cu Ministerul Educaţiei, care au vrut să vadă care este de fapt incidenţa consumului de droguri şi substanţe interzise în rândul tinerilor. Potrivit reprezentanţilor CPECA, pentru realizarea studiului au fost efectuate sondaje în 13 licee din judeţ, fiind chestionaţi aproximativ 750 de elevi în cursul anului 2016.

Datele colectate au fost centralizate şi interpretate abia anul trecut, de reprezentanţii Agenţiei Naţionale Antidrog, iar rezultatele au fost prezentate marţi de reprezentanţii CPECA, în cadrul unei conferinţe de presă. Concluziile au avansat o serie de date potrivit cărora majoritatea adolescenţilor (90%) au consumat băuturi alcoolice cel puţin o dată în viaţă, aproximativ jumătate (47%) au fumat cel puţin o dată în viaţă, iar aproximativ 45% au băut în exces, cel puţin o dată în viaţă, ajungând la starea de ebrietate.

Chestionarele au mai arătat că cinci dintr-o sută de elevi au consumat cel puţin o dată în viaţă droguri (inclusiv tranchilizante/sedative fără prescripţie medicală, inhalanţi sau steroizi anabolizanţi), iar 1,5% au consumat cel puţin o dată în viaţă alcool cu medicamente.

„Datele cercetării sugerează un consum axat pe «drogurile clasice/tradiţionale», iar după tipul de drog consumat, cea mai mare valoare se înregistrează în cazul consumului de-a lungul vieţii de canabis/haşiş - 4%”, a adăugat Vlad Axinciuc, directorul CPECA Botoşani.

Interesant este că aceste vicii fac victime atât în rândul băieţilor, cât şi al fetelor, cu mici diferenţe în funcţie de situaţie, iar pe ani de studiu, cele mai mari valori au fost înregistrate la elevii de clasa a XII-a, urmaţi de cei de clasa a X-a, care erau lideri în ce priveşte consumul de substanţe psihoactive.

Reprezentanţii CPECA spun că cifrele înregistrate la nivel judeţean nu sunt tocmai îngrijorătoare, ele situându-se sub media pe ţară la toate capitolele, dar şi sub incidenţa din judeţele apropiate. În plus, intervenţia autorităţilor pe linie antidrog pare să fi determinat o diminuare a fenomenului. „Vreau să vă spun că în trecut numărul celor care se prezentau la spital ca urmare a consumului de substanţe cu efect psihoactiv se dubla de la an la an, ori anul trecut situaţia a cunoscut o îmbunătăţire considerabilă, ca urmare a planurilor de acţiune convenite la nivel judeţean”, a subliniat Vlad Axinciuc.