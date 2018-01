Aşteptări pentru o nouă sesiune Casa Verde

« Alte stiri din categoria Actualitate

Botoşănenii care vor să-şi monteze sisteme de încălzire a locuinţelor ce utilizează energie regenerabilă ar putea beneficia de o nouă sesiune a programului „Casa Verde”. Potrivit reprezentanţilor Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM), în următoarea perioadă se va stabili exact când va avea loc o nouă sesiune. „Banii nu vor veni de la stat, ci de la Administraţia Fondului de Mediu (AFM), care încasează taxele de poluare. Urmează să se aprobe bugetul AFM de către Ministerul Mediului şi se va lua o hotărâre în acest sens”, a spus Eugen Mateciuc, directorul APM.

Ultima sesiune a programului, din octombrie 2016, a stârnit un real interes din partea botoşănenilor. „Noi am avut repartizate pe judeţ 272 de dosare, dintre care 252 au fost aprobate. Vă aduceţi aminte câte solicitări am avut, am fost nevoiţi să apelăm la jandarmi pentru a restabili ordinea în curtea instituţiei. Cred că dacă aveam repartizat dublu faţă de cât s-a dat şi tot nu ajungea”, a mai precizat directorul APM.

Potrivit acestuia, mare parte dintre botoşăneni şi-au primit banii pentru investiţii. „S-au decontat până acum 175 de lucrări, iar celelalte 75 vor fi plătite în lunile ce urmează. Suma alocată botoşănenilor a fost de 1.768.000 lei”, a concluzionat Eugen Mateciuc.

Beneficiarilor li s-au decontat până la 3.000 de lei pentru a-şi instala panouri solare nepresurizate, până la 6.000 de lei pentru panouri solare presurizate sau până la 8.000 de lei pentru pompe de căldură (exclusiv pompele de căldură aer-aer).