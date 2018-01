Medic angajat pentru un post de zeci de mii de lei

« Alte stiri din categoria Actualitate

Unul dintre cele mai bine plătite posturi din cadrul Spitalului Judeţean „Mavromati” a fost ocupat în urma organizării unui concurs. Este vorba de postul de medic în specialitatea medicină legală din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală, pentru care s-au înscris doi candidaţi. Concursul a fost câştigat de dr. Radu Alexandru Dospinescu, care la proba scrisă a obţinut 97,83 de puncte, iar la proba practică şi activitatea ştiinţifică a fost notat cu 125,111 puncte.

Serviciul de Medicină Legală are cele mai mari salarii din sistemul sanitar. Potrivit datelor publicate pe site-ul Spitalului Judeţean, cel mai mare salariu îl are un medic primar, şeful Serviciului de Medicină Legală, care încasează peste 30.000 de lei lunar. Un medic specialist care lucrează la Medicina Legală are un salariu net de aproape 20.000 de lei, iar un asistent încasează până la 7.500 de lei.