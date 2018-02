Ninja iertaÅ£i dupÄƒ ce au devastat un bar

« Alte stiri din categoria Actualitate

Doi fraţi din Botoşani, care au băgat groaza în clienţii unui bar de pe strada Bucovina, au fost condamnaţi definitiv de magistraţii Curţii de Apel Suceava la închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru loviri sau alte violenţe, tulburarea liniştii şi ordinii publice, distrugere şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Cea mai mare pedeapsă, de un an, cinci luni şi 10 zile de închisoare a primit-o Marius R., în vârstă de 34 de ani, cel care ar fi lovit-o pe patroana barului şi a distrus cu bâta de baseball pe care o avea asupra sa geamul de tip termopan de la uşa de acces laterală a barului, standul de prezentare snacksuri precum şi mai multe sticle, pahare şi recipiente aflate pe bar. În schimb, fratele acestuia, Ştefan Iulian R., de 22 de ani, a fost condamnat la un an şi patru luni de închisoare, el fiind cel care ar fi asigurat de fapt „suportul moral”.

Ca să scape de puşcărie, cei doi vor trebui să plătească pagubele de 400 de lei, dar şi alţi 5.000 de lei cu titlu de daune morale, suma fiind diminuată de Curtea de Apel.

Scenele incredibile au avut loc pe 24 aprilie 2016, în seara de Florii, când cei doi fraţi au intrat într-un cafe-bar de pe Strada Bucovina şi au un conflict cu nişte clienţi. Evacuaţi, ei s-au întors câteva minute mai târziu, înarmaţi cu o bâtă şi o sabie, şi au distrus mai multe bunuri din unitate. În urma scandalului, angajaţii barului au sunat la 112 şi au solicitat intervenţia forţelor de ordine.

Identificaţi de poliţişti, cei doi au fost ridicaţi pentru cercetări şi audiaţi, dar au dat vina pe alcool. Ei au susţinut că în acea după-amiază au băut peste măsură la casa părintească, iar din acest motiv nu-şi aduc aminte cu exactitate firul evenimentelor, ci doar clişee, însă au recunoscut şi regretat comiterea faptelor. Trimişi în judecată, Marius şi Ştefan Iulian R. au cerut judecarea în procedură simplificată, adică pe baza probelor administrate în timpul anchetei penale, scăpând astfel cu pedepse mai blânde.