Muncitorii de la CJ, plătiţi ca specialiştii cu facultate

Lefurile de bază ale angajaţilor din aparatul propriu al Consiliului Judeţean (CJ) şi cele ale instituţiilor aflate în subordinea acestuia vor fi majorate cu aproximativ 25%. Mâine, consilierii judeţeni se vor întruni într-o şedinţă extraordinară pentru a supune aprobării un proiect de hotărâre care prevede acest lucru. În proiectul de hotărâre suspus votului, aceste creşteri sunt motivate prin faptul că trecerea contribuţiilor la angajat va duce la scăderea salariului net şi se urmăreşte „promovarea performanţei profesionale”.

Cu toate acestea majorări, Costică Macaleţi, preşedintele CJ, consideră că noile salarii nu sunt exagerate şi că nu este vorba de o creştere efectivă a acestora, ci de o înmulţire a coeficienţilor pentru fiecare ramură cu noul salariu minim pe economie, care este de la 1 ianuarie de 1.900 de lei.

„Avem fonduri pentru plata acestor salarii, singura problemă este la Protecţia Copilului, acolo nefiind bani pentru ultimele două luni, dar asta este problema Ministerului Muncii”, a spus preşedintele CJ. Acesta nu a dorit să comenteze faptul că un inspector cu studii superioare de la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) va avea un salariu mai mic decât un muncitor calificat al CJ.

„Noi am păstrat un echilibru, am luat salariile mari din alte consilii judeţene şi pe cele mici, iar noi suntem undeva pe la mijloc. Nu am mers spre salariile maxime admise de lege, pentru că mi se pare puţin deplasat”, a mai precizat şeful judeţului.

În urma majorărilor, un portar care lucrează în cadrul CJ va câştiga între 2.451 lei şi 3.054 lei în funcţie de grad, faţă de 1.871 şi 2.332 lei cât câştiga până acum. Şoferii şi arhivarii instituţiei vor câştiga între 3.211 lei şi 4.001 lei, până acum aceştia având lefuri cuprinse între 2.400 şi 3.000 de lei, în funcţie de gradaţie sau de treaptă. Un muncitor calificat va avea un salariu de bază de până la 4.001 lei faţă de 3.000 de lei.

Singurele salarii care vor rămâne neschimbate sunt cele ale conducerii CJ, preşedintele CJ, Costică Macaleţi având un salariu de bază de 13.050 lei, iar cei doi vicepreşedinţi 11.600 lei.

SALARIILE DIN CADRUL CONSILIULUI JUDEŢEAN FUNCŢIA SALARIUL BRUT ÎNAINTE DE MAJORARE SALARIUL BRUT DUPĂ MAJORARE** Preşedintele CJ* 13.050 lei 13.050 lei Vicepreşedinte CJ* 11.600 lei 11.600 lei Secretarul judeţului 9.933 de lei 13.015 de lei Arhitect şef 9.672 de lei 12.673 de lei Şef serviciu 8.135 de lei 10.659 de lei Director executiv 9.382 de lei 12.483 de lei Auditor 5.655-7.044 de lei 7.410-9.230 de lei Consilier juridic, experţi, inspectori 2.639-6.376 de lei 3.458-8.354 de lei Referenţi 2.741-5.292 de lei 3.591-6.935 de lei Consilieri cabinet preşedinte 3.002-3.741 de lei 5.985-7.454 de lei Şoferi şi arhivari 2.400-3.000 de lei 3.211-4.001 de lei Muncitor calificat 3.000 de lei 4.001 de lei Portar 1.871-2.332 de lei 2.451-3.054 de lei

*Preşedintele CJ şi vicepreşedinţii nu beneficiază de majorare pentru că ar ieşi

din grila maximă permisă

** La aceste salarii brute se adaugă sporurile.