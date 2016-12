Dragnea ameninţă preşedinţia

« Alte stiri din categoria Editorial

Odată cu nominalizarea dnei Sevil Shhaideh, cetăţean român de origine tătară, pentru funcţia de prim ministru, România marchează o premieră naţională şi chiar o raritate pe plan mondial. Potrivit normelor pe care le propovăduieşte cu atâtea sacrificii (fiindcă atentatele se ţin lanţ), Occidentul ar trebui acum să se ridice frumos în picioare şi să ne aplaude. Mai tolerant, cooperant şi integrator de atât cu naţionalităţile conlocuitoare şi cu noii veniţi nu se poate, dacă avem în vedere şi faptul că Sevil Geambec s-a căsătorit în 2011 cu refugiatul sirian Akram Shhaideh. Mai greu o să le fie socialiştilor cu electoratul propriu, dar motivaţia acestuia la vot a fost mai mult economică, astfel încât nu cred că va crâcni cineva în front.

Paginile de Facebook ale PSD-ului au fost invadate de comentariile susţinătorilor care acum şi-au declarat dezamăgirea faţă de propunerea de premier făcută de Liviu Dragnea. Sevil Shhaideh nu este în mod cert agreată de electoratul PSD, care a fost îndoctrinat în campania electorală de sloganuri xenofobe precum „Nu ne vindem ţara străinilor“, „Ne ajunge un preşedinte neamţ şi un premier de la Bruxelles“, „Îl avem pe Klaus şi pe Julien, nu ne mai trebuie Clotilde şi Cosette, România trebuie să redevină a românilor“, „Ăştia sunt vânduţi lui Soros“. Nu ştiu cum o să le explice Liviu Dragnea fanilor PSD că nu a găsit un român verde şi integru care să-i pună în aplicare planurile, dar asta ar trebui să ne intereseze mult mai puţin. Repet ceea ce am afirmat imediat după alegeri, acest scrutin nu a fost uninominal, ceea ce înseamnă că ar trebui să fim foarte puţin preocupaţi de numele persoanelor care umplu anumite funcţii, cărora li se atribuie responsabilităţi, ci foarte atenţi la îndeplinirea programelor anunţate. De data aceasta, a fost evident că românii nu au votat lideri. Cel mai elocvent exemplu este că deşi liberalii şi „salvatorii” s-au aliniat în spatele lui Cioloş – fără îndoială cel mai onest şi performant premier din cei 26 ani post-revoluţionari – nu au avut nici pe departe succesul scontat.

Unii salută inteligenţa numirii, alţii văd in ea doar o stratagemă ipocrită. Aproape nimeni nu se referă la eventualele competenţe ale dnei Shhaideh - expert în administraţie publică şi manager ONG şcolit la The United States Agency for International Development (USAID) precum şi deţinător al unui titlu de auditor (aoleu! burse Soros?!?) obţinut în urma unui curs susţinut la Technischer Überwachungsverein (TUV). În 1987, dna Shhaideh a absolvit Academia de Ştiinţe Economice, Facultatea de Planificare Economică şi Cibernetică. Adică a făcut şcoală adevărată, absolvind o facultate la care intrau, la acea vreme, doar cei mai buni dintre cei mai buni. Probleme cu justiţia nu are, deşi a lucrat o vreme cu preşedintele CJ Constanţa, Nicuşor Constantinescu, cel care acum ispăşeşte o pedeapsă care însumează ani grei de închisoare iar mai apoi a condus (pentru destul de scurt timp) Ministerul Dezvoltării din care a demisionat şeful de atunci, tocmai Liviu Dragnea, cel care o promovase şi care a trebuit să plece din guvern exact din motivul pentru care acum nu poate fi premier: o condamnare definitivă, cu suspendarea încarcerării.

Stratagemă ipocrită? Anume că Dragnea a numit o persoană apropiată, căreia i-a fost martor la cununia după rit musulman şi care i-a fost subaltern şi colaborator apropiat? Păi nu a anunţat tot el încă de acum două săptămâni că va crea unui comitet PSD-ist de supraveghere a viitoarei activităţi a guvernului? Dimpotrivă, era de aşteptat ca cei din coaliţia de guvernare, care cuprinde şi ALDE, să caute o persoană care să nu deraieze de la traiectoria stabilită în şedinţele comune, cu atât mai mult cu cât cei doi, Dragnea şi Tăriceanu, au şi fost validaţi la conducerea celor două camere ale Parlamentului.

Din păcate, Liviu Dragnea, cel care - aşa cum a afirmat în mod repetat - va conduce de facto guvernul, nu şi-a putut depăşi nici condiţia şi nici precaritatea educaţiei. După ce a afirmat că este victima unei sentinţe nedrepte, pronunţată în baza unei legi neconstituţionale (se înţelege că nu-şi asumă pedeapsa, caz în care Justiţia poate dispune chiar închiderea sa, pentru ca deţinutul să realizeze caracterul antisocial al faptelor sale, adică să fie re-educat), a continuat ameninţând voalat că va schimba legislaţia ca să poată reintra în guvern după care a trecut aproape la şantaj pe faţă la adresa preşedintelui: „dacă nu aprobaţi propunerea, ne vedem în altă parte”, adică în instanţă sau la suspendare traducem noi. Asta nu a sunat bine deloc. Dacă numirea dnei Sevil Shhaideh nu trezeşte nici suspiciuni, nici mânie şi poate fi acceptată în aşteptarea unei prestaţii corecte, comportamenul mârlănesc al celui care ar trebui să fie un lider social democrat de talie europeană nu este nici de acceptat şi nici de bun augur pentru ceea ce va urma.