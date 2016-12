Educarea revoluţionară a tinerei generaţii

« Alte stiri din categoria Editorial

13.00 Telejurnal

13.25. Agricultura, programe prioritare

13.45. Deplină unitate în patria română. Versuri patriotice, revoluţionare.

14.00. Un singur gând, o singură voinţă. Cântece muncitoreşti.

14.20. Construim mult şi frumos. Film documentar.

14.40. Mîndria de a fi cetăţean al României socialiste. Documentar

19.00. Telejurnal

19.30. Congresul al XIV-lea – congresul marilor victorii socialiste. Programul partidului – program de muncă şi viaţă al întregului popor. Documentar.

19.50. România în lume. Congresul al XIV-lea al PCR – o politică externă realistă şi constructivă de pace şi largă colaborare internaţională

20.10. Hotărîrile Congresului al XIV-lea al partidului – mobilizator program de muncă pentru întregul nostru popor

20.30. Copiii cântă patria şi partidul. Program literar-muzical-coregrafic.

20.50 Tinereţe – educaţie – spirit revoluţionar. Pregătirea politico ideologică – componentă esenţială a educării revoluţionare a tinerei generaţii.

21.10 Cu patria în inimi. Cîntece patriotice, revoluţionare.

21.40 Telejurnal

Asta e pentru tineri şi nostalgici. Cică aşa era programul TVR anunţat pentru vineri 22 decembrie 1989. O prietenă a avut amabilitatea să îl distribuie pe internet.

Începuse scandalul anticomunist la Timişoara şi Ceauşescu hotărâse că poporul trebuie educat, că altfel mai era din când în când prin program şi câte un film. Nu s-au mai putut ţine de program, din fericire pentru noi.

În ciuda faptului că nu ştim oficial ce s-a întâmplat (şi nici nu vom şti prea repede, cred), în acele zile am fost extrem de mândru că sunt român. De atunci mi-a mai trecut. Şi îmi tot trece. Patriotism din ăsta de carton, care e motiv de câştigat alegerile, este inutil, ridicol şi nu-mi trebuie.

Ce s-a întâmplat mai apoi ştim. Reprezentanţii sistemului comunist s-au regrupat ca nişte buni soldaţi ce erau, au făcut partid şi au păstrat poziţiile cucerite, devenind politicieni veroşi, capitalişti sălbatici, baroni locali şi oameni de bine. Au vrut pe rând linişte în ţară, să nu ne vindem ţara, să nu vină moşierii şi au câştigat mai toate alegerile. Epigonii lor de azi au dat pomana cuvenită, au reinventat tema cu străinii care vor să ne fure ţara şi au câştigat iar. Pe urmă şeful lor a propus un prim ministru de până şi susţinătorii fervenţi au rămas cu glume despre kebab şi de doi lei speranţă.

Pe scurt asta e istoria postdecembristă. Ce este cert e că generaţia mea şi a celor apropiaţi a ratat. De ce s-a întâmplat asta e o discuţie foarte lungă. Cea mai aproape de adevăr, cred eu, este ipoteza lui Şerban Alexandrescu, un publicitar din Bucureşti care scria pe vremuri în reviste studenţeşti. În esenţă spune că am fost prea ocupaţi. Cu munca, să avem casă, maşină, bani de concediu. A fost o luptă continuă, eram decreţei sau cei dinaintea lor, mulţi deci.

Şi cam aşa e. La toate examenele de admitere pe care le-am dat în viaţa mea au fost minim opt pe loc. La muncă, la fel. Nu eram bun, mai stăteau zece la uşă să îmi ia locul. Păcat. Am fi putut schimba ţara asta din temelii, dacă noi, ca generaţie aveam mintea mai limpede.

Aşa că au reuşit să schimbe ţara canaliile, cei construiţi altfel, la care noi nu am fost atenţi, că stăteam toată ziua cu ochii în ecranul calculatorului sau eram în maşină, pe drumuri.

După 27 de ani, joi, 22 decembrie 2016. Scrie un deputat USR: «"Iliescu a câştigat Revoluția, mai lăsați-mă cu revoluțiile voastre" - Victor Ponta, la Camera Deputaților, înainte de discursurile de comemorare. Asta în timp ce ieşea din sală.»

Are şi Ponta ăsta dreptatea lui, nu?

Aşa că au mai rămas cei tineri, mult mai tineri ca noi. Trebuie doar să le povestim, vieţile noastre de înainte şi de după ’89. Fără să ascundem nimic şi fără să ne dăm eroi. Aşa, ca la psiholog. Şi să sperăm că vor înţelege.