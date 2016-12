Câţi suntem? O mistificare uriaşă

« Alte stiri din categoria Editorial

Odată alegerile încheiate, cu toate că procesul în sine a fost - fără îndoială - cel mai corect dintre cele organizate vreodată în România, chiar dacă le luăm în considerare şi pe cele de dinainte de perioada comunistă, nu putem să evităm semnalarea a ceea ce pare să fie o fraudă uriaşă, care se repetă - iată, de peste patru ani - la toate consultările populare. Este vorba despre mistificarea vizibilă şi din satelit a numărului cetăţenilor cu drept de vot şi, pe cale de consecinţă, a listelor electorale.

Dacă avem în vedere cifrele avansate de Institutului Naţional de Statistică în decembrie 2015, populaţia estimată era de 19.500.000 persoane, în interiorul graniţelor. Din acest total, tineri sub 18 ani sunt 4,3 milioane, adică elevii prinşi într-o formă de învăţămînt, care sunt 3,4 milioane, copii până la trei ani de la creşe şi grădiniţe (cărora ar trebui să li se adauge şi cei care au abandonat şcoala). Prin diferenţă, rezultă un număr de 15,2 milioane de cetăţeni români cu drept de vot în ţară. Diferenţa s-ar afla în afara graniţelor.

Conform datelor prezentate de INS pe 4 iulie 2013, pe baza recensământului din 2011, populaţia României a fost de 20.121.641 de locuitori (în acest număr intră persoanele aflate în ţară, persoanele temporar absente - plecate din ţară pentru o perioadă de până în 12 luni, persoane plecate din ţară pe o perioadă lungă - peste 12 luni). Dar Autoritatea Electorală Permanentă, prin comunicatul din 12 aprilie 2016, spune că în Registrul electoral sunt înscrise 18.264.835 persoane. Tot ăia, în decembrie 2016 devin aproape 18.900.000, când noi avem un spor demografic negativ, raportat oficial! Jonglerii incredibile într-o ţară europeană care a cheltuit sute de milioane de euro pe informatizarea complet nefuncţională a evidenţelor populaţiei.

Ce rost are această uriaşă mistificare? În Legea privind alegerea Senatului şi a Camarei Deputaţilor, promulgată la 20 iulie 2015, se precizează clar la art. 5(2) că norma de reprezentare va fi de un deputat la 73.000 de persoane, iar art. 5(3) norma de reprezentare pentru un senator este de 168.000 persoane. Potrivit acestei norme de reprezentare, ar urma sa fie aleşi 328 deputaţi şi 136 de senatori. Numai că aceste cifre, înmulţite cu normele de reprezentare dau o populaţie ipotetică de peste 22 de milioane de oameni, incluzându-i şi pe cei plecaţi, despre care nici Dumnezeu n-ar şti să spună câţi sunt, cu atât mai puţin autorităţile celui mai nevolnic stat al Uniunii Europene. Şi cu asta am ajuns la ceea ce era de demonstrat: în Parlamentul României au fost create artificial, în acest fel, mai mult de 40 de locuri de deputaţi şi senatori. Pentru cei peste trei milioane de români care nu mai locuiesc în ţară au fost instituite locuri separate în legislativul ţării, aşadar ei nici nu trebuie puşi la această socoteală.

Situaţia scandaloasă nu se referă numai la Parlament. Mii de localităţi din ţară raportează un număr mai mare de locuitori decât cei aflaţi efectiv în Unitatea Administrativ Teritorială respectivă din aceleaşi motive: locuri mai multe pentru consilierii locali, municipali şi judeţeni (care sunt stabilite tot după criteriul numărului de locuitori), fonduri mai mari de la guvern şi, cel mai important, păcălirea autorităţilor europene, care nu finanţează decât lucrări care se adresează unui anumit număr de locuitori. Şefii de la MAI şi INS susţin că este normal să existe diferenţe între populaţia legală (după numărul de CNP-uri) şi cea rezidentă, determinată de recenzori, însă nu oferă nici un fel de explicaţie pentru discrepanţele uriaşe.

Ce ar rezulta din cele de mai sus? Că toate raportările noastre oficiale, dintre care unele sunt hotărâtoare pentru stabilirea politicilor economice şi sociale, sunt eronate. Că este greşit calculat cvorumul pentru referendum, PIB/cap de locuitor, salariile medii, sumele repartizate diverselor ministere pentru a constitui forme de ajutorare a populaţiei, subvenţiile şi multe altele. Ceea ce poate însemna fie pierderea totală a controlului autorităţilor asupra datelor reale, fie mistificarea lor voită. Cunoscând realităţile din România, sunt tentat să înclin spre prima variantă şi aş numi-o prostie cumulată cu indolenţă şi superficialitate crescândă în actul administrativ.