Sărăcia e prioritară

Ţin demult să scriu textul ăsta. Cam de când s-a pornit iluminatul de sărbători în Botoşani. Dincolo de cât de reuşit sau nu e ornat oraşul anul acesta, m-a speriat efectiv numărul mare de persoane care au început să comenteze cum că sunt bani aruncaţi. Sărim peste cei care evident sunt postaci de partid şi peste cei care sunt pur şi simplu proşti, ca o madam care ţipa că suntem borta ţării şi ne trebuie să sărbătorim. Mă refer strict la oamenii care chiar cred că e o cheltuială inutilă pentru că, vezi bine, e atâta sărăcie în oraş încât banii cheltuiţi ar putea fi folosiţi mai eficient.

Deci ideea ar fi că, deoarece sunt atât de mulţi oameni necăjiţi, ar trebui să stăm în întuneric şi cu drumuri proaste până când toată lumea ajunge la un oarecare nivel de bunăstare, care o fi ăla. Nu ştiu care sunt resorturile unei astfel de reacţii şi nici nu vreau să aflu, pentru că s-ar putea să ajung tot la ceva legat de nivelul de inteligenţă sau, cel puţin, de cunoaştere. De exemplu, un domn tocmai din Milano (dar botoşănean la origine) reproşa chestia asta cu banii aruncaţi. L-am întrebat dacă toţi din Milano au ce mânca, ştie el sigur asta? Că eu am văzut Milano iluminat splendid de sărbători, în acelaşi timp am observat pe acolo şi homleşi şi amărâţi. Cum dracu’ de ăia au voie să le facă pe amândouă?

E o mentalitate extrem de păguboasă asta, că nu avem voie să aruncăm banii, că nu ne trebuie tichie de mărgăritar. Ba chiar ne trebuie. Eu vreau ca oraşul meu să fie curat, să aibă drumuri perfecte, să fie iluminat mirific de sărbători, să se organizeze concerte adevărate, nu cu vedete expirate. Vreau toate astea, am nevoie de toate astea. Dar înainte de a realiza administraţia aşa ceva, trebuie să vrem noi asta, cei care locuim aici.

Să lăsăm deoparte fariseismul şi grija faţă de ceilalţi doar din spatele ecranelor de computer. Şi ştiu ce spun. Am scris zilele trecute despre un copil extraordinar, chinuit, cu o familie numeroasă, care are un palmares de excepţie ca sportiv şi mai şi învaţă bine la şcoală. Am fost pe la el ieri să îi ducem una-alta. Nu a primit nici măcar un amărât de cozonac de Crăciun. Probabil e mai simplu să îl felicităm pe internet sau să îi dăm un like pe facebook. Numai că like-urile nu se mănâncă, deocamdată. Îl vom mai ajuta noi, nu e un îndemn ăsta, e doar o constatare.

Da, e multă sărăcie şi mulţi oameni necăjiţi. Trebuie să facem ceva. Noi toţi, nu doar primarul şi consiliul local. Dar pentru a-i ajuta pe cei năpăstuiţi de soartă nu trebuie să avem un oraş urât şi anost, nu asta e calea.

Ce mi-a plăcut este că nu am auzit pe nici un reprezentant al ONG-urilor sau asociaţiilor umanitare, care chiar îi ajută pe amărâţi, să spună că s-ar putea face mai mult dacă nu am avea iluminat de sărbători sau cine ştie ce. Probabil pentru că ştiu că nu toţi cei care stau cu mâna întinsă au nevoie de ajutor. Foarte mulţi trebuie doar ajutaţi să se ajute singuri.

Asta cu ajutorul pentru cei amărâţi ne-a făcut şi ne face cumplit de mult rău. Înainte de a identifica exact cine chiar are nevoie de ajutor, ne-am pomenit îngropaţi în tot felul de ajutoare şi pomeni, cele mai multe dictate de politicieni şi deci, electorale. Nu credeţi că ajung astea? Eu personal, nu mai am nevoie şi de o mulţime de indignaţi din cauză că primăria a pus pe străzi nişte amărâte de becuri.