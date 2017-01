Dea Domnul un an mai bun!

« Alte stiri din categoria Editorial

Iată că am trecut şi de anul 2016, cu multe cumpene și neprevăzute, în care ne-au amenințat și zguduit cutremure, ne-a uscat seceta verii, au năvălit peste continentul nostru cohorte nesfârșite de refugiați, dintre care destui periculoși, au explodat în atâtea locuri din lumea civilizată atentate sângeroase în care au căzut victime oameni nevinovați care-și vedeau de viața lor fără să-și imagineze ce li se va întâmpla. Și câte altele nu s-au întâmplat de-a lungul lui 2016, mereu luându-ne prin surprindere și cuprinzându-ne ca în miezul unui turbion în vârtejul luptelor politice în care oamenii s-au învrăjbit unul cu altul plini de ură. Tot în acest timp s-a petrecut și alegerea președintelui Americii, soldată la fel de surprinzător și alarmant prin consecințele sale, dar în orice caz, provocatoare de mari dezbateri și îngrijorări. La fel și alegerile din Basarabia numită acum Republica Moldova au avut un scor deprimant, urmat de demersuri așișderea ale noului președinte. Nu în ultimul rând, propunerea pentru primul ministru al României s-a soldat cu un eșec de natură a diminua aura succesului electoral repurtat la alegerile parlamentare. Și tot așa, drept care o prezicătoare zice că acesta care a trecut a fost anul diavolului și că cel ce tocmai a început va fi anul bun și luminos al norocului. Dea Domnul sa fie așa! Dar nu vreau să închei retrospectiva lui 2016 fără a aminti de niște oameni de mare calitate care ne-au părăsit cumva pe neașteptate și sigur pe nemeritate. Voi începe prin a-l evoca pe Vasile Andru, scriitor de aleasă factură, eseist și prozator de elită, dar și om de înaltă spiritualitate, promotorul isihasmului românesc, magistru al îmbunătățirii și înălțării spirituale, și sapiențiale, respectat și recunoscut în lume, de la Muntele Athos, până în India, Noua Zeelandă, Roma, Paris sau New York, cel care prin conferințele sale susținute mult timp la sala Dalles din București a atras sute de auditori fascinați de logosul său aducător de liniște și lumină sufletească. Personal, am a regreta faptul că nu am mai avut timpul necesar să mai dau încă o dată curs invitației sale de-a vorbi despre Eminescu și de a-i cânta cântecele în acel context. A plecat apoi pe neașteptate Lorin Fortuna, eroul revoluției române de la Timișoara, omul care poate fi considerat cel care a legitimat ca atare acel eveniment pornit doar ca o ipocrită agresiune antiromânească a pastorului Tokes și a simililor săi și care, prin demersul idealist și eroic al sau și al celor sinceri de lângă el, a căpătat cu adevărat haloul eroismului românesc. Se pare că extravagantele sale imaginări ale unor forțe reptiliene, ar putea fi considerate intuiri ale agresiunilor oculte despre care se tot vorbește mereu că ne amenință și care nu se știe dacă nu i-au provocat și lui sfârșitul.

A plecat apoi și Romulus Rusan, prințul consort al Anei Blandiana, o adevărată efigie a nobleții și bunătății, acela care a susținut-o mereu în tot ce-a făcut, nu în ultimul rând în inițierea Memorialului de la Sighet, dedicat memoriei martirilor neamului nostru; dar și un scriitor de valoare el însuși, a cărui carte despre ”America Ogarului cenușiu”, de pildă, a marcat o întreagă generație înainte de ’89. Am multe amintiri din prietenia cu ei, dar nu în ultimul rând, aceea a intervenției lor decise și decisive la cel mai înalt nivel, atunci când tocmai mie nu mi s-a acordat Medalia Eminescu în anul 2000, în prima etapă, prin malversațiunile eternilor și invidioșilor mei adversari locali.

Dar lăsând deoparte lucrurile triste, se cuvine să amintesc faptul că, la sfârșit de an, concetățeanul nostru, preotul, profesorul universitar cu numeroase titluri academice, scriitorul, editorul, publicistul, animatorul cultural, președinte de cenaclu și institut cultural si spiritual românesc la New York, Theodor Damian, a împlinit frumoasa vârstă de 65 de ani. Lista activităților și meritelor sale este consistentă, dar esența personalității sale este aceea de adevărat ambasador al spiritului românesc peste ocean, netrimis și neretribuit de nimeni în acest scop, nici el răsplătit cumva de vreo autoritate națională datoare a observa meritul îndelung manifestat al oamenilor de adevărată valoare, drept care binemerită mai ales din partea noastră, a botoșănenilor, un calduros „La mulți ani!“ Aceeași urare o adresez acum tuturor cititorilor mei, mulțumindu-le pentru susținerea lor și dorindu-le ca Anul Nou să fie cu adevărat unul mai bun și luminos.