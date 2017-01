« Alte stiri din categoria Editorial

Ieri, Liviu Dragnea a stabilit noul guvern. Nu, nu am greşit, Liviu Dragnea conduce guvernul, Sorin Grindeanu e doar premier, ştim deja asta. Guvernul Grindeanu vine să înlocuiască guvernul Cioloş, supranumit de Dragnea „guvernul zero”. O manipulare foarte interesantă, după mine, dar care a avut mare succes.

Nu ştiu cum va performa noul guvern pentru a pune în aplicare ambiţiosul plan de guvernare al PSD. Însă, dacă tot plecăm de la zero, haideţi să trecem în viteză în revistă ce a făcut guvernul Cioloş. Ca să ştim de unde luăm startul şi unde vom ajunge. Dar să vedem chestiile mai importante reuşite de guvernul zero.

Comisia de tăiat hârtii - deşi i-am considerat subţire activitatea, a rezultat de acolo, printre altele, eliminarea copiilor legalizate, desfiinţarea taxei de timbru, plata online sau cu cardul a taxelor, intabularea gratuită a terenurilor agricole, eliminarea cererii cazierului pentru orice, simplificarea procedurii de adopţie sau reunirea tuturor modelelor de cereri şi formulare pe un singur site.

Rezultate economice - trebuie menţionată crearea a 150.000 de locuri de muncă, creşterea salariului mediu şi creşterea economică. La bani europeni, până la finele lui 2016 au intrat în ţară 6,3 miliarde euro de la UE (la început rata de absorbţie 58.67%, la final 60.16%), TVA redus la 9% pentru lucrări agricole şi materie primă, plus faptul că nivelul investiţiilor străine directe în România a atins un nivel record după 2008, ajungând la 3,7 miliarde euro.

Mai trebuie menţionate cred, programul de 193 milioane euro contra abandonului şcolar şi, foarte important, deblocarea programului de autostrăzi. Nu trebuiesc uitate nici încercările (reuşite, mai mult sau mai puţin) de depolitizare a învăţământului sau a altor structuri prin organizarea de concursuri oneste. A fost, cred, primul guvern care nu doar a vorbit pompos de competenţă, ci chiar a căutat şi a numit în funcţii oameni pricepuţi în ceea ce fac.

Un capitol special merită guvernul Cioloş la transparenţă. Toate aceste date sunt verificabile pe diverse site-uri pentru transparenţa guvernării şi a cheltuielilor bugetare. De fapt, eu cred că principala realizare a acestui guvern este deschiderea către populaţie, prin numeroasele site-uri care ne pun la curent cu foarte multe, de la firmele care au câştigat proiecte europene până la cheltuielile făcute de instituţii bugetare sau contractele spitalelor. Vom face o listă cu toate aceste site-uri şi le vom publica, pentru a le putea urmări şi dumneavoastră. Pentru că transparentizarea ne permite să ne dăm cu părerea în timp util, să aflăm în timp real ce se întâmplă cu banii noştri. Dacă aceste portaluri de informare se vor închide sau nu vor mai avea date proaspete, înseamnă că începem să ne întoarcem de unde am plecat.

Iar marea majoritate a acestor chestii de programare, inclusiv softul care a ajutat la organizarea fără cusur a alegerilor, au fost făcute gratis de o mână de tineri în cadrul proiectului GovITHub. Nici nu vreau să mă gândesc câţi bani ar fi luat Sebastian Ghiţă sau altă firmă de gen pe proiecte asemănătoare, care nu ar fi funcţionat niciodată. Şi, apropo de bani luaţi degeaba de la stat, cred că şi scrisoarea trimisă la DNA în urma căreia s-a început urmărirea lui Ghiţă trebuie bifată la realizările guvernului zero.

Nu am pomenit deloc de domeniul sănătate unde ministrul Vlad Voiculescu a reuşit să răstoarne multe într-un sistem osificat şi complet închis. Probabil de aia a fost şi cel mai atacat ministru al guvernului Cioloş. De la portaluri unde se pot semnala medicamente lipsă până la o listă unică de transplanturi sau o linie de sesizare a abuzurilor din sănătate de către pacienţi. Plus reguli noi de finanţare şi controale în spitale care au arătat, pentru prima dată, cum stau lucrurile în sănătate şi cât de aiurea se cheltuie banii.

Ar mai fi multe de spus despre acest guvern, am spicuit practic din ce spun ei că au făcut şi le-am menţionat doar pe cele considerate de mine importante. Mai trebuie reţinut doar faptul că cele de mai sus au fost făcute într-un singur an, cu un parlament potrivnic. Şi a fost, după părerea mea, mai mult decât toate guvernele din ultimii 25 de ani din România.

Nu ne mai rămâne decât să sperăm că guvernul deocamdată Grindeanu, viitor Dragnea, va ajunge la realizări mult mai importante. Că ştim doar, speranţa moare ultima.