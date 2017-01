Nu a început bine

« Alte stiri din categoria Editorial

Douăzecişişase de miniştri în noul cabinet şi despărţirea nejustificată a unor ministere şi aşa ineficiente în entităţi separate, mi se pare prea mult. Suntem pe locul trei în Europa la numărul de demnitari şi asta nu ar fi chiar atât de supărător dacă realităţile vieţii de zi cu zi nu ne-ar obliga să avem în vedere şi rezultatele extrem de slabe ale guvernelor precedente, la fel de numeroase şi ele (mai puţin ultimul, dar pe care nu ar trebui să-l punem la socoteală, întrucât a fost generat şi a funcţionat într-o situaţie excepţională).

Nu voi menţiona fiecare demnitar în parte, fiindcă în actualul context numele lor nu prezintă prea mare importanţă. În fond, pentru prima dată în ultimii 26 ani, românii au votat programe, promisiuni, speranţe şi nu oameni. Nimeni nu l-a votat pe Grindeanu, pe Shaiddeh şi cu atât mai puţin pe Dragnea. Cu toate acestea, parcă e prea de tot să pui la Apărare Naţională o persoană care nu a făcut un stagiu militar şi a lucrat până ieri prin agricultură, la Externe un ofiţer obosit ale SIE care a intrat în minister în... 1967 (!), la sănătate un impostor căruia i s-a ridicat dreptul de mai conduce lucrări ştiinţifice şi tot aşa. Exemplele, din păcate, nu se opresc aici. Până una-alta, sunt site-uri care dau ca sigură inculparea a chiar noului prim-ministru! Un complet din Timişoara, care administrează dosarul finanţării frauduloase a echipei de fotbal Poli din oraş în perioada în care preşedinte al clubului a fost Marian Iancu l-ar putea cita pe Sorin Grindeanu ca martor, ulterior chiar ca suspect, întrucât alături de fostul primar Gheorghe Ciuhandu şi de alţi funcţionari ai primăriei au autorizat plăţi ilegale de peste 31 de milioane de lei către clubul care ulterior a şi dat faliment. Sub rezerva unor îndoieli serioase, fiindcă e vorba de fotbal, de bani mulţi şi de posibile răzbunări, nu pot să nu consemnez cum se fac politica şi justiţia la noi. Nu pot să nu observ că până acum nu l-a inculpat nimeni!

În ceea ce-l priveşte pe împricinat, mie unul nu mi-a plăcut deloc cum a început. Cu o osanală dezgustătoare la adresa preşedintelui PSD care l-a înscăunat şi cu o temenea de neînţeles la adresa dnei Shaiddeh, care i-a fost vârâtă în coastă ca vicepremier. În traducere, eu am înţeles cam aşa: „noroc că au pus-o pe doamna lângă mine, fiindcă altfel habar nu aveam ce trebuie să fac”. Se poate să exagerez şi să fi fost un simplu gest de politeţe, însă mie mi s-a părut nelalocul lui, ba chiar suspect. Înseamnă că Dragnea nu are suficientă încredere în tânărul bănăţean şi că, pentru orice eventualitate, a recurs la dublul control, în cel mai pur stil securistic (Aşa procedau ofiţerii fostei Securităţi. „Obiectivul” era supravegheat de doi ofiţeri diferiţi, care raportau separat). Îndeplinirea programului de guvernare câştigător în alegeri nu justifică spaima lui Dragnea de a scăpa hăţurile din mână. Ca toate deciziile guvernamentale să treacă prin birourile din Kiseleff (sediul central al PSD, n.m.) înseamnă nu numai neîncredere în propriul cabinet dar poate duce chiar la subminarea actului de guvernare propriu-zis. Am mai avut un regim în care deciziile naţionale se luau în sediul Comitetului Central al partidului şi liderii lui au sfârşit-o destul de prost, în faţa unui zid din Târgovişte. Desigur că lui Dragnea nu i se poate întâmpla una ca asta, însă este cert că după lecţia de depolitizare oferită de guvernul Cioloş românii nu vor accepta sub niciun pretext re-pesedizarea ţării, adică numirea pe criterii clientelare de partid de la portar până la director.

Prea mari iluzii nu-mi fac. Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, va contesta mâine la Curtea Constituţională legea 90/2001 care interzice unui condamnat penal să ocupe funcţii în Guvern. Ceea ce înseamnă că şeful Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, nici vorbă să fi renunţat la visul său de a se vedea premier. Discursul de ieri al lui Tăriceanu a avut un singur punct central: Justiţia s-o lase mai moale, că doar nu suntem cu toţii nişte infractori. Mi s-a părut destul de riscant punctul său de vedere, deduc că se simte cu musca pe căciulă de vreme ce-şi permite să-i pună pe toţi românii în aceeaşi oală cu domnia sa, fiindcă eu nu mă simt deloc hăituit, nici de Justiţie nici de ANAF. Totuşi, fiind vorba de un început de drum, nu cred că trebuie să facem procese de intenţie noii echipe de la Palatul Victoria. Să aşteptăm primele remanieri, care - în funcţie de răspunsul CCR - ar putea să fie chiar a premierului, să aşteptăm bugetul şi apoi seria consecutivă de rectificări, care vor veni fără îndoială şi, cel mai important, să urmărim filă cu filă (ca să nu spun pas cu pas, fiindcă asta este deja o expresie adjudecată) îndeplinirea fiecărui punct din programul care le-a adus socialiştilor victoria în alegeri. Nu-i vorbă, că unele au termen de îndeplinire 2018, 19 sau chiar 20. Desigur că pe parcurs vor apărea tot felul de „piedici” numai că noi suntem atât de obişnuiţi cu scuzele încât ar trebui să devenim din ce în ce mai puţini toleranţi cu minciuna.