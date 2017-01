Cu-n CASS toţi suntem datori

« Alte stiri din categoria Editorial

Sau mai degrabă fiecare e dator cu o moarte, având în vedere cam la ce dezastru s-a ajuns în sistemul naţional de sănătate.

Începutul de an trebuia să aducă ceva relaxări fiscale, care au fost trâmbiţate şi răs-anunţate spre finele anului trecut. Dar cum în acea perioadă era vorba de campanie electorală, să spunem că iar am luat ţeapă. Nu trebuie să ne revoltăm foarte tare, indiferent cine câştiga (sau a câştigat) alegerile, pentru omul de rând deznodământul este unul şi acelaşi. Taxe şi contribuţii. Cât mai multe, cât mai fără capăt, nu contează, măcar la capitolul acesta să le luăm faţa europenilor, că în rest... Să spunem „mersi” că nu muncim pentru doi lei pe zi, ca în Brazilia sau în India, cum ne recomanda madam Anca Dragu, mare ministru la Finanţe la un moment dat.

Cică s-a redus TVA chiar din prima zi a noului an. Cel puţin la nivel legislativ dar, dacă priveşti ceva mai atent prin magazine, acestă scădere a TVA nu se regăseşte în preţurile afişate care seamănă supărător de mult cu cele din anul care tocmai a trecut. De fapt, sunt aceleaşi. Din nou, o manevră care nu trebuie să ne surprindă. TVA a scăzut şi în trecut, după ce guvernul preşedintelui jucător l-a majorat la un nivel insuportabil dar, chiar dacă au avut loc ceva reduceri de preţuri, situaţia nu s-a permanentizat. Numai ce a trecut vântul declaraţiilor sforăitoare şi comercianţii au revenit la vechile etichete.

Dar să revenim la problema contribuţiilor la sănătate; paragraful de mai sus a fost inserat pentru a demonstra că şi atunci când ni se dă ceva, de fapt ni se ia, că cetăţeanul este doar o vacă de muls, una de la care se cere să dea cât mai mult lapte. Sau mai mulţi bani.

Asta pentru că, la modul cel mai concret, reducerea TVA va duce la încasări mai mici la buget. Iar pierderile trebuie recuperate. Şi pentru că nu e deloc diplomatic să spui asta în gura mare, aleşii au recurs la o stratagemă. Chipurile, se gândesc la sănătatea românului. Ale cărui venituri, chiar şi ipotetice, vor fi grefate de CASS. Vorbesc de câştiguri ipotetice deoarece s-a demonstrat în repetate rânduri că e mai costisitor să depui banii în bancă decât să-i ţii la saltea. Comisioane peste comisioane, dobânda meschină pe care băncile se îndură să o acorde celor care fac depozite bancare, toate acestea şi altele de care nu mai pomenesc duc la devalorizarea rapidă a economiilor astfel că în final cetăţeanul se alege mai degrabă cu pagubă decât cu câştig. Însă asta nu i-a deranjat pe aleşi care au decis că şi veniturile din depozite bancare trebuie impozitate. Acum mai cer şi CASS pe aceste aşa-zise câştiguri.

Contribuţiile la sănătate au crescut de-a lungul timpului, însă la nivelul sistemului sanitar nu s-a înregistrat vreo îmbunătăţire. Spitalele arată groaznic, aparatura medicală e de pe timpul lui Gheorghiu Dej. Medicamente de strictă necesitate nu sunt de găsit, iar dezinfecţia se face cu apă chioară după reţeta Condrea. Medicii sunt fugăriţi peste hotare, acolo unde pot munci în adevăratul sens al cuvântului.

Se tot cer bani pentru sănătate însă aceştia nu ajung niciodată. Guvernanţii îi deturnează, fac ei ce fac şi îi distribuie către alte sectoare sau direct în buzunarele proprii. A auzit vreodată cineva despre vreun raport detaliat cu cât s-a încasat din contribuţiile pentru sănătate şi ce anume s-a făcut cu banii respectivi? Secretomanie totală.

Banii sănătăţii, aşa puţini cum sunt, au fost risipiţi pe studii de fezabilitate în urma cărora au rămas doar mormane de maculatură fără valoare sau au fost căuşaţi prin mânării de genul celor care l-au făcut celebru pe Florin Secureanu, şmecherul de la Malaxa.

Adevărul e că nimănui nu-i pasă de sănătatea omului de rând. Guvernanţii îşi tratează entorsele la spitalele din Turcia sau Austria. Tot pe banii bugetului, că e mai ieftin. Ceea ce-i interesează pe guvernanţi e să scoată şapte piei de pe o singură oaie.

Ne jumulesc iar. Au găsit o nouă metodă; din acest punct de vedere sunt mai inventivi decât fanarioţii.

Şi, dacă tot plătim în plus la sănătate, am dori ca acest lucru să se vadă. Nu doar în buzunarele omului de rând, ci şi în sistemul de sănătate. Doar noi plătim, chiar nu avem dreptul la transparenţă? Nu avem dreptul să ştim ce se face cu banii noştri? Se pare că nu. Până la proba contrarie mă declar jefuit.