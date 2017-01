Răscoală pentru cultură

« Alte stiri din categoria Editorial

Ei, am trăit s-o vedem (sau s-o auzim) şi pe asta! Primul eveniment înregistrat în analele Noului An 2017 a fost o adevărată răscoală în comuna Corni din judeţul Botoşani, împotriva primarului care, pasămite, nu s-a îngrijit sau nu a aprobat ca şi în comuna lui să se desfăşoare spectacolul tradiţional obişnuit a se prezenta din străvechimi în tot judeţul, dar cu precădere în această vatră folclorică ce cuprinde comune precum Vorona, Tudora, Corni s.a. Cine a citit scrierile lui Tiberiu Crudu, profesorul, scriitorul, publicistul, folcloristul de calibru, tudoreanul premiat de Academia Română, a cărui personalitate merită cea mai mare atenţie şi preţuire, (şi i-o vom acorda mereu ca atare), ştie din acea sursă credibilă ce a însemnat din străvechimi mândria oamenilor de prin aceste locuri, materializată prin performanţe folclorice. În cărţile sale putem citi despre şezătoarea ca spectacol ritual, descris cu de-amănuntul în toate etapele sale, dar mai ales cu o nedisimulată admiraţie a povestitorului şi cu vajnic orgoliu cultural al participanţilor. Şi-apoi şirul anilor în care parada folclorică a însemnat pentru oamenii acestor locuri mai ceva decât parada caselor de modă din Paris, oricât ar fi fost de mare ninsoarea şi de aprig frigul. „Reprezentativa“ fiecărei comune nu putea lipsi şi nimeni nu se plângea de frig, foame, sau aşteptare în dorul momentului când avea să defileze sub pancarta trufaşă a ţinutului său pe care trebuia să-l reprezinte cu cinste în faţa juriului, oficialilor şi privitorilor, tuturor crescându-le inima de mândria de-a fi un reprezentant al acelui ţinut. O mândrie cu nimic mai prejos decât aceea cu care americanii îşi duc mâna la inimă când ascultă God bless America la 4 iulie. E forma lor de patriotim, local în cazul de faţă, dar cu nimic mai prejos decât celălalt. Ei, şi-apoi ambiţia concurenţială aprigă de-a fi mai ceva decât vecinul din celălalt sat, de-a dansa sau cânta mai frumos, de-a purta un costum mai ochios, de-a pocni din harapnic mai răsunător şi de-a atrage atenţia şi aplauzele mai mult decât ceilalţi. Nici pentru chibiţi şi privitori nu-i lipsit de importanţă să lipsească acest spectacol aşteptat un an de zile. Iar în cazul cu pricina, sătenii de la Corni au fost privaţi exact de toate aceste plăceri, privilegii şi drepturi, la urma urmei. Aşa că nu e de mirare că au făcut răscoală pentru această nevoie de cultură, deşi pentru alte drepturi şi păgubiri n-am prea auzit să se fi organizat o revoltă atât de spontană. Desigur că bietul om aflat în rol de primar a tras o spaimă îngrozitoare căci pentru nimeni nu ar fi uşor să treacă prin aşa ceva şi să tragă aşa o spaimă, mai ales dacă e şi gingaş din fire!

Numai că întâmplarea cu pricina are şi trebuie să capete semnificaţii şi învăţăminte cu mult mai largi decât aceasta concretă de acum. Este vorba despre nevoia organică de cultură, aceea care a fost neglijată statornic în anii aceştia care au trecut de la schimbarea ordinii existenţiale româneşti şi care s-a manifestat în sute, mii de feluri. Căminele culturale de la ţară au fost lăsate în paragină şi transformate în crâşme; cinematografele şi librăriile s-au tot retras tiptil din miezul oraşelor unde tronau, pe bună dreptate; singura economie în televiziune a fost desfinţarea canalului România Cultural; ministerul culturii a servit, nu o dată, drept valută de troc electoral, lăsat fiind la urmă la-mpărţeală şi dat celor adăugaţi ca anexă strategică la putere şi cel mai puţin interesaţi de propăşirea sufletului românesc prin cultură, ci a altor neamuri mai orgolioase. Şi exemplele pot umple full câteva editoriale. Mai citez doar trecerea prin scaunul „imperial“ judeţean şi nu numai, a unor persoane - unele cumsecade - dar total paralele cu însemnătatea şi substanţa culturii, domeniu aflat la noi în judeţ pe o poziţie majoră. Dar cu toate astea, lipsa de interes, de competenţă ori de consiliere adecvată a „împăraţilor“ a făcut ca aceste instituţii să fie lăsate de izbelişte, înzestrate - nu se ştie din ce motive ascunse - cu angajaţi lipsiţi de calităţi adecvate, ci doar cu grija de-a marca obedienţa faţă de şefi şi de a-şi construi propriile lor combinaţii avantajoase. Şi tot aşa. Vreau să sper că această răscoală ar putea să reprezinte simbolul că batjocorirea culturii produsă de aşa-zisa democraţie (citeşte dezinteres, incompetenţă, corupţie, incultură, despotism) să înceteze şi să învie vremea adevăratelor valori culturale şi nu numai.