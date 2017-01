Se sparge gogoaşa

« Alte stiri din categoria Editorial

Nu a trecut nicio săptămână de când a preluat guvernarea şi Liviu Dragnea dă din colţ în colţ. După ce a luat primele măsuri promise şi în timp ce şi-a pus miniştrii să lucreze la bugetul pe 2017, „păpuşarul de la Teleorman” a „descoperit o gaură de 10 miliarde de lei lăsată moştenire de tehnocraţi”. Totul este însă o gogoaşă menită de a ascunde incapacitatea practică de a pune în aplicare promisiunile electorale generoase, deşi Dragnea susţine că va trece „şi de acest obstacol”.

O gaură de 10 miliarde de lei ar reprezenta aproximativ 2,25 miliarde de euro, ceea ce la un buget de puţin peste 52 de miliarde de euro ar reprezenta un deficit suplimentar de 4,3%. Numai că, anul trecut a fost încheiat cu un deficit bugetar de 2,59%, adică de 1,35 miliarde de euro, în condiţiile în care deficitul agreat la începutul anului era de 2,9%. Deci, nici nu se poate vorbi de o astfel de gaură pe anul trecut, care ar fi dus deficitul bugetar, adică banii pe care i-a cheltuit pe datorie România, la aproape 7%, pentru că asta ar fi presupus ori venituri mai mici, ori cheltuieli mai mari, ceea ce nu a fost cazul. De altfel, în urmă cu doar câteva săptămâni, Liviu Dragnea critica Guvernul Cioloş pe motiv că stătea „cu sertarele pline de bani” și spunea că „nu sunt bani”. Mai exact, „păpuşarul de la Teleorman” spunea: „În 2016 suntem în situația în care 19 miliarde de lei din 38 de miliarde, pe care îi are la dispoziție guvernul, nu se cheltuie pe investiții. Miliarde de lei rămân necheltuiți la guvern. Suntem la deficit bugetar 0,4%, până la 2,5% mai este suficient”.

Ce s-a schimbat de atunci şi până acum? Cam totul. Atunci era în campanie electorală şi se acoperea de promisiuni electorale gogonate, iar acum este la putere şi constată că bugetul nu este un sac fără fund pentru a-şi putea pune în aplicare fanteziile economice.

Apoi, în acest an totul porneşte de la zero, adică execuţia bugetară este una nouă şi va fi făcută de noul Executiv după propria filosofie, numai de ar avea vreuna. Premierul Sorin Grindeanu şi ministrul Finanţelor, Viorel Ştefan, îşi vor face propriul buget şi-l vor pune în aplicare aşa cum cred ei de cuviinţă, dacă nu cumva îl vor primi şi pe ăsta în plic de la Liviu Dragnea. Deci, şi chiar dacă ar fi fost să fie adevărată gaură invocată de „păpuşarul de la Teleorman”, ea ar fi fost trecută la datoria publică şi oricum nu ar fi afectat deficitul pe acest an şi o eventuală punere în practică a măsurilor promise de social-democraţi.

Apoi, tot programul PSD cu care a câştigat alegerile a fost întocmit şi cu sprijinul celor peste 10 secretari de stat care au contribuit cu informaţii şi nu numai la acest program de guvernare. La care se adaugă un prim vicepremier, în persoana lui Vasile Dîncu. Aşadar, PSD a fost prezent în guvernarea Cioloş şi a avut datele exacte ale economiei României, ca să nu mai spunem că fostul cabinet a fost de departe cel mai transparent din istorie, iar datele economice puteau fi accesate de pe orice site.

Deci, povestea aceasta cu greau moştenire e una de adormit copiii, dar sunt sigur că va prinde bine la electoratul credul care a votat cu amândouă mâini PSD-ul doar din convingerea că Liviu Dragnea are o cheie cu care să forţeze limitele economiei astfel încât, peste noapte, nivelul de trai din România să fie uşor comparabil cu cel din celelalte state est-europene membre ale UE.

Oricât e mult ar ieşi public Dacian Cioloş şi fostul ministru de Finanţe, Anca Dragu, să demonteze minciunile spuse cu seninătate de Liviu Dragnea, nu vor reuşi. În primul rând, nu au trecere la oameni, adică argumentele lor nu sunt crezute de masa mare a populaţiei, fapt confirmat în alegeri de scorul înregistrat de PNL, care a mizat pe Cabinetul Cioloş, iar în al doilea rând nu au expunerea mediatică a lui Liviu Dragnea, pentru ca mesajul lor să ajungă la majoritatea românilor. Deci, cel care va fi crezut va fi tot Liviu Dragnea, care va continua să mintă cu rânjetul înţepenit pe buze şi care îi va demoniza pe tehnocraţi, făcându-i responsabil de toate problemele României, chiar dacă gogoşile electorale i se vor sparge, rând pe rând, în faţă.