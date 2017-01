Cu ţapi ispăşitori se face doar politica. Nu şi deszăpezirea

« Alte stiri din categoria Editorial

Viscolul, asezonat cu coduri galbene, portocalii şi roşii a picat taman numai bine pe post de paravan mediatic chiar în zilele facerii pentru Guvernul Grindeanu. Acum ochii omului de rând sunt aţintiţi mai degrabă asupra prăpădului de afară decât către cei care ne vor guverna, foarte probabil, în următorii patru ani (sau până se răzgândeşte ştim noi cine). Până la urmă, zăpada e mai aproape decât miniştrii. Şi, ca de obicei, iarna ne-a luat pe nepregătite.

Şi, nici bine ajuns pe funcţie - nu comentăm circumstanţele; că oricum dedesubturile sunt destul de străvezii şi clare pentru toată lumea - Sorin Grindeanu a ţinut neapărat să-şi încordeze muşchii, exerciţiu foarte folositor la care s-au dedat toţi cei care au avut şansa (sau neşansa, după cum vom putea constata mai încolo şi în cazul Grindeanu) de a conduce guverne în România post-decembristă. Foarte probabil că, datorită unor astfel de exerciţii de imagine, folclorul românesc se va adapta, alături de proverbe ca „Sita nouă în cui se ţine” va sta la loc de cinste şi zicala „La început de mandat primul ministru îşi încordează muşchii”.

Pentru început, a cerut ministrului de la Transporturi, Răzvan Cuc, să-l demită pe Cătălin Homor, directorul de la CNAIR (mai pe româneşte Compania Naţională de Adminstrare a Infrastructurii Rutiere). Motivul? Primul ministru a constatat deficienţe în ceea ce priveşte activitatea de deszăpezire.

Nu spun că Răzvan Homor n-ar avea partea lui de vină în ce priveşte situaţia deszăpezirilor. Însă viitorul fost director al CNAIR nu e decât o rotiţă într-un mecanism care dă rateuri de fiecare dată când ninge ceva mai viguros peste România. De cele mai multe ori acesta a fost tratamentul pentru deficienţele constatate într-un sistem. Demiterea unui director sau ministru, eventual a unui mărunt hârţogar. Şi gata. Acarul Păun, mereu prezent la datorie.

Dacă s-ar privi ceva mai atent în interiorul fenomenului, s-ar constata supărător de repede că există alte motive pentru care sistemul nu funcţionează. Raportat la deszăpeziri primul ministru a constatat că în unele cazuri există stocuri enorme de sare, dar nu şi de nisip. Şi invers. Dacă ar analiza cu simţ de răspundere situaţia ar putea observa că multe dintre firmele care au pus mâna pe contractele de deszăpezire nici măcar nu au utilaje de deszăpezire în parcul auto. Ninge, nu ninge, banii se încasează. Pe la începutul lui noiembrie, aşa-zisele utilajele de deszăpezire au fost scoase la defilare, să arate cât de vigilenţi sunt patronii. Camioane de construcţii cu cauciucuri de vară şi pluguri montate în faţă. Gata utilajul de deszăpezire! Păcat că nu face faţă la zăpadă, dar dacă nu ninge n-o să se plângă nimeni de starea carosabilului.

Prin 2012, când a nins cum se cuvine, eram blocat într-o margine de judeţ. La trei zile după ce a încetat viscolul - deci nu exista niciun motiv pentru lipsa de activitate - am sunat la firma de construcţii care trebuia să deszăpezească zona. Iniţial m-au pus să sun la Drumuri Judeţene. Păi de ce la ei, doamnă, de vreme ce firma la care lucrezi are contractul? O să sun direct la minister, la presă şi la televiziune. Vai, încă nu sunaţi. Vă contactăm în jumătate de oră...

După jumătate de oră am fost sunat şi informat că sectorul de drum blocat este deszăpezit cu două vole. Luat pe nepregătite am crezut iniţial că vola este un utilaj performat de scos zăpada din peisaj. Ceva mai târziu, când „utilajele de deszăpezire” au apărut la orizont am constatat că, de fapt, era vorba despre încărcătoare frontale. Bune şi alea în lipsă de altceva, dar nu e normal să prinzi contracte de deszăpezire cu aşa ceva.

Nu e normal ca, după ore bune de la încetarea viscolului drumuri de importanţă naţională să fie blocate de zăpezi. La fel cum nu e firesc ca la zile bune după ce a încetat ninsoarea multe dintre drumurile judeţene să fie blocate pentru că cei care au licitat nu s-au îndurat ca din suma încasată să investească într-un singur utilaj de deszăpezire în adevăratul sens al cuvântului.

Să demiţi un director nu rezolvi problema. Nu identificarea şi sacrificarea ţapilor ispăşitori este soluţia, ci analiza judicioasă a fenomenului, eliminarea combinaţiilor băieţilor deştepţi şi a celor care-i ţin în spate. Pe care domnul Grindeanu îi va cunoaşte destul de curând. Deocamdată şi-a umflat muşchii. Dar şi când o să-i desumfle...

Arată bine treaba asta cu bicepşi încordaţi. Deja e molipsitoare. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a demis şi ea ceva. Pe managerul Spitalului Colentina. Asta pentru a deturna atenţia de la faptul că deszăpezirea Bucureştiului se face cu deţinuţi şi jandarmi. Cu lopata, că e mai temeinic. Şi ajută la muşchi.