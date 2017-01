Pledoarie pentru vacanţă

« Alte stiri din categoria Editorial

Astăzi se reîntorc din vacanţă şi ultimii elevi, „întârziaţii de zăpadă” din Bucureşti şi Ilfov. Decizia autorităţilor de a prelungi vacanţa cu o săptămână arată de fapt că structura anului şcolar este una învechită, care nu ţine cont de realităţile cotidiene.

De vreo doi, trei ani încerc să înţeleg şi nu reuşesc, nu găsesc argumente serioase, care să justifice actuala structură a anului şcolar. Nu înţeleg de ce primul semestru nu începe pe 1 septembrie şi nu se termină pe 22 decembrie şi vacanţa de iarnă nu ţine până la finalul lunii ianuarie. Argumentele unei astfel de structuri sunt mult mai multe şi mai serioase decât contraargumentele.

Să le luăm pe rând.

1. Elevii s-ar bucura şi ei de o vacanţă de iarnă de şase săptămâni. Ar înţelege şi ei ceva din această perioadă. Dacă stăm să ne gândim bine, primele zile ale vacanţei sunt dedicate sărbătorilor de iarnă, iar nici bine nu începe noul an că şi trebuie să meargă la şcoală. Aşa nu i-am mai chinui pe cei mici să-i trezim de dimineaţă şi să-i ducem la şcoală atunci când gerul este mai mare şi nici autorităţile nu ar mai fi puse în situaţia de a amâna debutul vacanţei. Cel puţin nu în ianuarie.

Apoi, după cum ne-a obişnuit în ultima vreme, iarna nu prea ne-a dat zăpadă în decembrie şi ce e mai trist pentru copii decât o vacanţă de iarnă fără zăpadă?

2. Ar fi o oportunitate şi pentru cei care-şi permit să meargă în vacanţe la munte, să-şi încarce bateriile pentru un nou an. O astfel de măsură ar duce şi la dezvoltarea accelerată a turismului din staţiunile montane, care se bucură de un sezon foarte scurt.

3. Şi din punct de vedere al cheltuielilor statului român ar fi un avantaj. Mutarea a două săptămâni de şcoală în debutul lunii septembrie ar aduce costuri mai mici cu întreţinerea (lumina şi căldura), zilele fiind mai lungi şi incomparabil mai călduroase decât în ianuarie.

4. Din punct de vedere şcolar ar aduce şi o echilibrare a celor două semestre. În prezent, semestrul I are 19 săptămâni, iar semestrul al doilea, 16 săptămâni. În ideea începerii semestrului I la 1 septembrie şi finalizării la 22 decembrie, acesta ar avea 17 săptămâni, rămând alte 18 pentru cel de al doilea semestru. Cred că şi elevilor şi profesorilor le-ar fi mai uşor, pentru că perioada de evaluare ar fi în decembrie şi nu în ianuarie, după vacanţă. Aici, argumentele ar putea să le aducă un specialist în psihopedagogie, dar un experiment în acest sens făcut în urmă cu ceva ani la Agronomia din Iaşi, când cursurile au început de la 15 septembrie şi nu de la 1 octombrie, a arătat că studenţii au obţinut note mai mari în sesiunea de iarnă atunci când au venit direct la examene, fără a mai trece prin cele două-trei săptămâni de cursuri din ianuarie.

Singurul contraargument pe care l-am găsit este cel al operatorilor de turism de pe litoral, în special marii hotelieri se vor plânge că li se scurtează sezonul turistic. E adevărat, dar realitatea e că cele două săptămâni de septembrie nu prea le aduc mari venituri. De altfel, de la 1 septembrie, ca să valorifice şi această perioadă, se introduce „Litoralul pentru toţi”, cu preţuri mai reduse, dar şi cu servicii mai slabe, pentru că pe la sfârşitul lunii august se cam sparge totul pe litoral, se închid terasele şi restaurantele, se restrâng distracţiile, etc. Apoi nu trebuie neglijat că ceea ce ar pierde litoralul în debutul toamnei ar câştiga muntele în iarnă. Deci, din punct de vedere economic, statul nu ştiu dacă chiar ar ieşi în pierdere.

Schimbarea structurii anului şcolar, în sensul măririi vacanţei de iarnă, ar avea deci mai multe avantaje, dar o decizie în acest sens trebuie să fie bine chibzuită, pentru ca ea să fie luată în interesul elevilor şi nu al sistemului, indiferent care o fi el, educaţional, politic sau turistic.