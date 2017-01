Se dă liber, de la guvern

« Alte stiri din categoria Editorial

Dincolo de chichiţele legislative, lucrurile stau cam aşa: în Constituţie, la articolul 73, spune că:

(1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.

(3) Prin lege organică se reglementează:

i) acordarea amnistiei sau a graţierii colective;

Dacă suntem curioşi, ajungem şi la art. 115:

Delegarea legislativă

(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.

4) Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora.

Legislativ, aşa stau lucrurile, ne-am lămurit de ce era nevoie de ordonanţe de urgenţă, că ordonanţele simple nu mergeau. Mai rămâne să vedem care e urgenţa guvernului, de nu putea graţierea asta aştepta întrunirea parlamentului, ce atâta grabă aşa, brusc?

Păi, ca să înţelegem, trebuie să ne uităm un pic la faptele nude. În al doilea dosar al lui Dragnea, cică opt din zece inculpaţi au recunoscut acuzaţiile procurorilor de la DNA. Au făcut asta inclusiv cele două secretare care munceau la PSD şi erau angajate fictiv la DGASPC Teleorman. Singurii inculpaţi care au negat acuzaţiile sunt Liviu Dragnea şi Bombonica Prodan, fostă Dragnea. Asta e nasol, că Dragnea deja ar fi la a doua condamnare. Au mai fost cazuri cu două condamnări cu suspendare, dar cred că nimeni nu ar vrea să rişte aşa ceva.

Deci, dacă ar fi trecut ordonanţa cu graţierea, preşedintele PSD nu ar fi avut mari avantaje, a fost condamnat cu suspendare şi nu avea drepturi civile suspendate. Dar graba guvernului tot suspectă rămâne, o să ne lămurim curând ce e şi cu graţierea asta. De exemplu, ordonanţele de urgenţă trebuie aprobate de parlament. Şi nu e prima dată când ar fi votate într-o formă un pic diferită de cea iniţială. Ar putea rămâne aşa, ca un fel de poliţă de asigurare, dacă se împute treaba pentru Liviu Dragnea.

Acum ajungem la cea de a doua ordonanţă promovată de guvern. Asta abia e importantă, chiar dacă lumea discută despre prima. Pentru că “reglementează” abuzul în funcţie (principalul capăt de acuzare pentru Liviu Dragnea, în al doilea dosar). În esenţă, e vorba de o sumă maximă, două sute de mii de lei. Dacă prejudiciul e mai mare, abia atunci fapta e încadrată la abuz în funcţie (prejudiciul la Dragnea e 108 mii lei).

Apoi trebuie făcută o plângere prealabilă pentru a începe urmărirea penală (extrem de improbabil ca Protecţia Copilului de la Teleorman să îi facă plângere lui Dragnea). Iar denunţul poate fi probă într-un dosar penal doar dacă e făcut în termen de cel mult şase luni de la săvârşirea faptei. Dacă mai adăugăm că, în România, la schimbarea Codului Penal, se ia în calcul legea care favorizează cel mai mult învinuitul, înţelegem de ce Dragnea ar fi răsuflat mult mai uşurat.

Ce e bine pentru politicieni e că preşedintele PSD nu e egoist. Ba dimpotrivă, dacă ordonanţa asta cu abuzul în funcţie va fi aprobată, viaţa lor devine mult mai liniştită. Cine se apucă să facă plângere prealabilă pentru abuz primarilor în funcţie sau directorilor, de exemplu? Subordonaţii? Nu prea cred. Plus că trebuie să se şi demonstreze că prejudiciul trece de două sute de mii de lei, încă o piedică. Asta despre viitor. Despre cazurile în lucru, multe, foarte multe din cazurile la care lucrează DNA, ce se referă la mite, trafic de influenţă, deja vor deveni istorie când ordonanţa asta de urgenţă intră în vigoare.

Partea surprinzătoare e că guvernul PSD a făcut mulţi paşi înapoi, în urma presiunii publice. De la amnistie şi graţiere, a rămas numai graţierea, apoi au acceptat ca aceste două ordonanţe să fie supuse dezbaterii publice. Vom vedea dacă urmează o regrupare şi le vor promulga rapid sau vor mima măcar o dezbatere publică (ce ar trebui să ţină 30 de zile, din câte ştiu eu).

Dar tot sunt curios să văd motivarea guvernului, pentru viteza cu care s-a mişcat. Aşa, ca să ştim. Pentru că, dacă începe iar filmul “Vă mărim salariile şi pensiile, dar lăsaţi-ne să facem ce vrem”, nu prea e ok. Am mai văzut filmul ăsta. Are mare succes iniţial. Mai e de lucrat la happy-end, însă.