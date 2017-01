Ce ne spune facebook despre Cioloş

« Alte stiri din categoria Editorial

Mă uitam ieri pe conturile de facebook ale câtorva politicieni importanţi de la noi, să văd cum mai stau cu reacţiile publicului la ceea ce postează fiecare. Fac asta din când în când ca un exerciţiu statistic. Nu prea avem instrumente de măsurat popularitatea unui politician, altele decât rarele sondaje care mai apar şi alea susceptibile de manipulări, de “corecturi din pix” în funcţie de cine le comandă şi plăteşte, aşa că apelez la facebook.

Cu toate că nu-i o metodă ştiinţifică, analiza reacţiilor (like-uri, share-uri, comentarii) la postările unui politician pe facebook îţi dau măcar o idee. Vezi, spre exemplu, la ce fel de postări înregistrează mai multe reacţii, ce fel de reacţii, câte pozitive, câte negative, poţi urmări şi o evoluţie în timp a acestora, etc. Citite şi analizate cu atenţie, asemenea statistici se dovedesc chiar revelatorii.

Ieri m-au interesat în mod special patru personaje: Klaus Iohannis, Dacian Cioloş, Alina Gorghiu şi Victor Ponta. Pretextul îl puteţi ghici uşor, e vorba de scandalul ordonanţelor de urgenţă pregătite de PSD pentru a fi trecute rapid prin guvern, una din ele privind graţierea, cealaltă cu modificări în materie de legislaţie penală referitoare la corupţie. Voiam să văd cum se raportează publicul de facebook la cei patru într-un moment de maximă tensiune politică, cum a fost ziua de ieri.

Ei bine, prima şi cea mai importantă concluzie relevată de cifre e că cel mai mare succes de audienţă l-a avut nu, aşa cum poate v-aţi fi aşteptat, preşedintele Iohannis, principalul actor în scandalul de ieri, ci Dacian Cioloş. Reacţiile la o postare de ieri a fostului premier tehnocrat pe tema zilei erau, la un moment dat, de peste 50 de mii de like-uri, câteva mii de share-uri şi peste o mie de comentarii. Absolut impresionant. Rar veţi găsi asemenea cifre la vreun alt politician de la noi, fie şi în momente de maxim interes faţă de poziţia sa publică. Iohannis, care a scris şi el (sau cine o fi scris în numele lui) pe facebook despre scandalul de ieri în care, repet, a fost eroul zilei (pozitiv pentru unii, negativ pentru alţii), n-a atins nici jumătate din cifrele lui Cioloş. La ceilalţi doi nici nu mai vorbim. Alina Gorghiu abia mai strânge vreo două sute de reacţii, iar Victor Ponta stagnează de multă vreme la nivelul de o mie, o mie şi ceva de reacţii, în medie, asta după ce, multă vreme chiar şi după ce a picat din funcţia de premier, reuşea să mobilizeze pe facebook de câteva ori mai mulţi fani, depăşind uneori şi zece mii de reacţii (like-ri mai ales). Am aruncat un ochi şi pe contul lui Traian Băsescu şi am găsit cam aceeaşi situaţie ca la Ponta, cu un trend vizibil descrescăţor.

Ce vreau să spun cu asta? Cu toate limitele lui, facebook e un foarte bun instrument de înregistrare şi decriptare a emoţiilor spontane. Pe baza lor, poţi previziona cu o oarecare acurateţe, spre exemplu, potenţialulul unui eveniment de a crea efecte în masă, de a deveni viral sau a unui personaj de a influenţa evenimentul respectiv într-o direcţie sau alta. Poţi ”citi”, cu alte cuvinte, ce şi cine e pe val la un moment dat.

În scandalul de miercuri, deşi nimic nu ar fi anunţat asta, personajul cel mai prizat de public (fie el şi doar cel de facebook) a fost Dacian Cioloş şi asta spune, după părerea mea, ceva foarte important. Spune că fostul premier are cel mai mare potenţial de a deveni principalul lider al opoziţiei la PSD. Zecile de mii de reacţii pe care le-a primit la postarea sa, la distanţă mare de cele înregistrate de ceilalţi politicieni, inclusiv a preşedintelui Iohannis, indică faptul că, în acest moment, vântul speranţei într-o alternativă la PSD bate cel mai puternic în pânzele lui Cioloş. Și asta cred că se va vedea din ce în ce mai clar pe măsură ce PSD avansează în guvernare.

Ieri, multă lume a sărit să-l felicite (sau să-l atace) pe preşedintele Iohannis pentru ceea ce a făcut la guvern cu premierul Grindeanu. M-aş fi aşteptat şi eu, ca mulţi alţii probabil, ca, tocmai din acest motiv, Iohannis să înregistreze şi cea mai solidă popularitate pe facebook. Surpriza a fost Cioloş. Fostul premier, despre care se vorbeşte în presă din ce în ce mai puţin, pare să fie, de fapt, cea mai importantă figură de care se leagă viitorul opoziţiei din România. Conul de umbră în care a început să intre e înşelător. În opinia publică, Cioloş e promisiunea cu cel mai mare potenţial de realizare.