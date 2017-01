O picÄƒturÄƒ de normalitate

« Alte stiri din categoria Editorial

Am avut parte de o săptămână destul de agitată pe plan politic. Şi, după cum arată prognoza, nici următoarele şapte zile nu vor fi mai liniştite. Încrâncenarea unor politicieni de a-şi transforma potlogăriile în afaceri legale sau măcar să le metamorfozeze în infracţiuni ridicole pentru care nu merită administrată nici măcar o amendă contravenţională doar pentru a demonstra că sunt mai presus de lege este de neînţeles şi de neacceptat într-un stat care se consideră a fi clădit pe principii democratice. Dar iată că se întâmplă, se întâmplă într-un stat care are pretenţia că face parte din Uniunea Europeană, uitând să precizeze că a intrat pe uşa din dos şi este tratat în continuare ca un orfan adoptat nu din milă ci pentru a fi exploatat la sânge în schimbul firmiturilor care cad de pe masa stăpânilor.

Ambiţiile personale mai presus de „interesul naţional”, această asociere de cuvinte aruncată în desuet de Gabriel Oprea, unul dintre principalii beneficiari ai ordonanţelor care au scos oamenii în stradă. Politicienii încearcă să se muleze unor realităţi cărora nu le mai fac faţă doar prin obraz cât talpa bocancului şi relaţii care „te scot de la orice numai de la moarte de om nu” şi, de vreme ce nu pot renunţa la ciolanul cărnos cu care s-au obişnuit pentru a se mulţumi cu beneficiile legale - şi aşa foarte consistente - încearcă să modifice legile prezentând motivaţii care de care mai penibile.

Însă, prin acest vârtej care scârbeşte omul obişnuit şi creşte audienţa televiziunilor se întrevăd şi luminiţe dătătoare de speranţe pentru cetăţeanul de rând. Potrivit unui proiect de lege firmele nu vor mai fi sancţionate „din prima” de către organele de control ale statului (să amintim aici doar temuta Agenţie Naţională de Administrare Fiscală). Înainte de a tăia şi spânzura instituţiile statului vor trebui să desfăşoare acţiuni de prevenire şi îndrumare, să ajute firmele să-şi remedieze neregulile.

Jungla legislativă plină de articole şi prevederi care adesea se bat cap în cap, imposibil de descâlcit de către un întreprinzător aflat la început de drum a permis comportarea abuzivă a unora dintre angajaţii instituţiilor statului, determinând nu doar deprecierea mediului de afaceri ci şi scârbirea celor care au vrut să facă ceva în ţara asta. Cu ceva ani în urmă scrisoarea lui Ştefan Moişanu a devenit virală. Înainte de a pleca din ţară, Ştefan Moişanu, originar din Iaşi, şi-a făcut publică nemulţumirea faţă de ţară şi sistem. Printre altele, s-a plâns de modul cum, pentru o greşeală minoră a fost „premiat” de Garda Financiară o altă instituţie de tristă amintire renumită pentru abuzurile angajaţilor - cu o amendă de cincizeci de milioane de lei vechi. Nu a contat că omul era la început - abia eliberase prima factură - că poate a greşit din neştiinţă, nu intenţionat. Nu a contat că prin firma sa nu rulase decât şase milioane. N-a interesat. Eşti tânăr, te descurci, ai părinţi, ai rude.

Experienţe asemănătoare pot povesti mulţi dintre cei care au crezut că în România libertatea economică chiar există, că visul de a deveni întrepinzător poate deveni realitate. Şi toate acestea pentru că insituţiile statului s-au simţit îndreptăţite doar să sancţioneze, nu şi să îndrume sau să ofere sfaturi.

Deocamdată este vorba despre un proiect de lege. Să sperăm că va deveni mai mult decât atât, lege în toată puterea cuvântului. O lege de care mediul economic autohton chiar are nevoie. Mai este nevoie şi de o legislaţie simplificată, mai uşor de priceput şi de aplicat.

Mai e nevoie de multe pentru însănătoşirea economică a României. Cât priveşte sănătatea morală şi civică, privind la ce se întâmplă, se pare că nu mai există nicio speranţă.