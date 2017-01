De la "tinerii frumoşi" la "nazişti"

« Alte stiri din categoria Editorial

Proiectele controversatelor ordonanţe privind graţierea, dar în special cel privind dezincriminarea abuzului în serviciu, ambele cu vădită dedicaţie pentru politicieni din arcul puterii sau din siajul acesteia, au provocat o emulaţie neaşteptată în rândul tinerilor. Da, în rândul „tinerilor frumoşi” care au ieşit în stradă pentru a protesta împotriva exploatării gazelor de şist, împotriva exploatării aurifere de la Roşia Montană şi mai nou după tragedia de la Colectiv. Sunt acei tineri pe care ne bazăm să scoată ţara din marasm, acei tineri din a căror contribuţie se plătesc în prezent pensiile şi salariile bugetarilor, acei tineri, majoritatea corporatişti şi angajaţi ai mediului privat, care produc puţina plus valoare a României. Cu toate acestea ei sunt dispreţuiţi. De politicieni, de pensionarii şi de bugetarii care au primit câteva firmituri în plus de la actuala putere.

OK! Nimeni nu spune că toată lumea trebuie să le accepte punctul de vedere, dar oare într-o democraţie reală ei nu ar trebui ascultaţi? Au câştigat alegerile PSD şi ALDE, pentru că au promis şi au dat bani în stânga şi dreapta, dar oare cei care nu au acelaşi punct de vedere cu reprezentanţii celor două partide nu ar trebui şi ei ascultaţi? Ce s-ar întâmpla dacă, prin absurd, ar rămâne în ţară doar cei care au votat cu PSD şi ALDE, iar restul ar pleca să-şi „vadă de treabă” pe alte meleaguri? Ar mai avea cu ce să se împăuneze din punct de vedere economic actuala putere, care, din păcate, se bazează doar pe susţinerea bugetarilor şi pensionarilor?

Indiferent de opţiunile politice, ar trebui să ne respectăm unii pe alţii şi să înţelegem că fiecare îşi doreşte un trai mai bun. Dacă tinerii au ieşit în stradă să protesteze asta nu înseamnă că sunt „nazişti”, aşa cum i-a calificat un vicepreşedinte fondator al ALDE. Cătălin Beciu, că despre el este vorba, a glăsuit ceea ce gândesc cam toţi reprezentanţii partidului lui Tăriceanu. Liderii acestei formaţiuni politice s-au obişnuit să trateze cu dispreţ pe toţi cei care au o alta opinie decât a lor. Să nu uităm că Tăriceanu încearcă să discrediteze justiţia pentru a scăpa de tot mai numeroasele probleme penale pe care le are, că Daniel Barbu, fost ministru al Culturii, i-a numit, la rândul său pe protestatari „nazişti”, când aceştia îi cereau socoteală pentru acţiunile sau mai bine zis inacţiunile sale în privinţa controversatului proiect de exploatare a aurului de la Roşia Montană. Că acelaşi Daniel Barbu se plângea că „meseria de politician e mai riscantă decât misiunea unui soldat în Afganistan”, dar despre asta nu a căutat să se reorienteze profesional. Lista exemplelor poate continua la nesfârşit, pentru că libertatea de opinie a devenit de fapt o chestie iluzorie în unele partide şi tinde să devină o problemă şi la nivelul întregii societăţi. Iar când spun asta mă gândesc că doi deputaţi au fost excluşi din partid pentru că au avut curajul să-l critice pe Tăriceanu. Iar această atitudine e molipsitoare. Să nu uităm că Mihai Sturzu şi Valeriu Zgonea au fost mătrăşiţi din PSD când s-au ridicat împotriva păpuşarului de la Teleorman. Şi de fapt cam toţi cei care au intrat într-un fel sau altul în coliziune cu el au avut aceeaşi soartă. Astfel, uşor-uşor Dragnea a transformat PSD într-un partid de yesmani, de oameni care se tem să încerce să gândească singuri, să aibă propriile opinii şi propriile viziuni sau care poate că nici nu vor să o facă, din comoditate sau din neputinţă.

Pe acelaşi drum au pornit toţi dictatorii şi până acum prea puţini au fost cei care au sfârşit bine, pentru că peste tot în lume, „tinerii frumoşi” sau „nazişti”, spuneţi-le cum vreţi, chiar dacă minoritari, mai devreme sau mai târziu au reuşit să trezească masele, să le facă să conştientizeze că fiecare opinie contează şi că doar varietatea acestora aduce progresul. Probabil că, mai devreme sau mai târziu, istoria se va repeta şi în România, şi atunci să vedeţi diferenţe de opinii.